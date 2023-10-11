Sony, PlayStation 5 Slim'i tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Sony'nin 2020'de vitrine çıkardığı PlayStation 5'in yenilenen ve inceltilmiş versiyonu olan Slim versiyonu tanıtıldı. Konsolun kutusundan dikey stand çıkmayacak ve kullanıcılar bu parçayı ekstra olarak satın alacak. PlayStation 5 Slim, daha kompakt ve hafif bir yapıya sahip olacak.
Sony'nin 2020'de vitrine çıkardığı PlayStation 5 ilk etapta çeşitli stok sıkıntılarıyla gündeme gelse de son dönemde bu sorunlardan kurtularak daha ulaşılabilir bir hale geldi. Satışları da iyi giden konsolla ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. Sony, dün akşam yaptığı duyuruyla PlayStation 5'in yenilenen ve inceltilmiş versiyonu olan Slim versiyonunu tanıtırken, yeni konsolu satın alacak oyuncuların ekstra para ödemek zorunda kalacağı öğrenildi.
PlayStation 5 Slim kutusundan dikey stand çıkmayacak
Sony'nin dün vitrine çıkardığı PlayStation 5 Slim'in kutusundan dikey stand çıkmayacak. Kullanıcıların söz konusu plastik parçayı ekstra olarak satın alması gerekecek. Bu parçanın fiyatının 30 dolar olduğu ifade ediliyor ve bu da konsol sahiplerinin bir kısmının dikey standı tercih ettiği dikkate alındığında tepki çeken bir detay diyebiliriz.
Sony'nin yeni konsolunun hacmi standart PlayStation 5'e göre yüzde 30 oranında azaltıldı. Bu da daha kompakt ve evinizde çok fazla yer kaplamayacak boyutlarda olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda daha şık, hafif ve fit bir görünüme kavuşan konsolun ağırlığı yüzde 18 ve 24 (Blu-ray disk sürücülü ve normal sürüm) oranında azaltıldı.
Beklenen an: PlayStation 5 Slim tanıtıldı!
ÖzellikDeğerModelPlayStation 5 SlimHacim Azaltma Oranı%30Ağırlık Azaltma Oranı (Blu-ray)%18Ağırlık Azaltma Oranı (Digital Ed.)%24Depolama Kapasitesi1 TB SSDOpsiyonel Blu-ray Sürücü79,99 USD (yalnızca Digital Edition için)Satış Başlangıç Tarihi (ABD)Kasım 2023Satış Başlangıç Tarihi (Dünya)İlerleyen aylarda uluslararası dağıtımSatış Fiyatı (ABD)– PS5 Ultra HD Blu-ray: 499.99 USD– PS5 Digital Edition: 449.99 USDSatış Fiyatı (Avrupa)– PS5 Ultra HD Blu-ray: 549.99 EUR– PS5 Digital Edition: 449.99 EURSatış Fiyatı (İngiltere)– PS5 Ultra HD Blu-ray: 479.99 GBP– PS5 Digital Edition: 389.99 GBPSatış Fiyatı (Japonya)– PS5 Ultra HD Blu-ray: 66,980 JPY (KDV dahil)– PS5 Digital Edition: 59,980 JPY (KDV dahil)