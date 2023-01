Sonunda! The Witcher 3, PC oyuncuları için yeni bir güncelleme alıyor

Sorunlu çıkan Cyberpunk 2077'nin yapımcısı CD Projekt Red, Witcher 3 oyununun yeni nesil güncellemesinde de birçok problem yaşadı. Oyunun PC tarafındaki oyuncuları, pek çok hata ve optimizasyon problemleri nedeniyle oyunu düzgün şekilde oynayamadı. Şimdi ise CD Projekt Red, yakın bir zamanda yeni nesil güncellemesine yeni bir yama getireceklerini açıkladı.

The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi PC oyuncuları için yama alacak!

The Witcher 3: Wild Hunt geçtiğimiz aylarda yeni nesil güncellemesi aldı. Oyun, bu güncellemeyle birlikte pek çok yenilik barındırırken grafik ayarlarına da farklı seçenekler ekledi. Ancak yapımcı şirket CDPR, optimizasyon sorunu yaşadı ve birçok oyuncu oyunu rahat deneyimleyemedi. Bunun ardından özür dileyen şirket, yeni nesil güncellemesine yaptıkları optimizasyon yamasının sonlarına geldiklerini açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan CDPR İletişim Müdürü Marcin Momot, bir kullanıcının güncelleme ile ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"The Withcer 3 yeni nesil güncellemesi için bu güncelleme üzerinde sessizce çalışıyoruz ve görünüşe göre son aşamalardayız. Çıkmasına pek bir zaman kalmadı. Gelecekte elimizden geldiğince daha fazla bilgi paylaşacağız! Bu arada, sabrınız için gerçekten teşekkür ederiz!"

We've been quietly working on this update for W3NG and it looks like we're at the final stages. Shouldn't be long until it comes out. We'll share more info the moment we can! In the meantime, we really appreciate your patience! https://t.co/QGWXHnDbPN — Marcin Momot (@Marcin360) January 19, 2023

Ayrıca şirket, 26 Ocak tarihinde The Witcher 3 yeni nesil güncellemeli versiyonun fiziksel satışlarının başlayacağını belirtti. Buna göre yeni yamanın 26 Ocak'tan erken çıkacağını düşünmek hata olmaz. The Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile birlikte oyuna 4K çözünürlük, Ray-Tracing ve DLSS özellikleri eklenirken, yeni içerikler ve yeni bir oynanış tarzı geldi. Ayrıca ücretsiz şekilde çıkışını yapan güncelleme, oyuncuları içerik anlamında memnun etmeyi başardı.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-7400 / Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 / Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? The Witcher 3: Wild Hunt şu an bilgisayarınızda oynanabilir durumda mı?