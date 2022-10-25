Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı'ndan WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili açıklama: Servislerdeki kesinti global kaynaklı

Son dakika! Sosyal haberleşme uygulaması WhatsApp'ta yaşanan genel sorunun ardından hem uygulamanın bağlı olduğu şirketten hem de Tük Ulaştırma Bakanlığı'ndan peş peşe açıklama geldi. Ulaştırma Bakanlığı sorunun global kaynaklı olduğunu ifade ederken, Meta Şirketi de problemin hızlıca çözümü için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal haberleşme uygulamaları arasında bulunan WhatsApp'ta meydana gelen sorun, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. WhatsApp'ta yaşanan sorun hakkında Ulaştırma Bakanlığı ve WhatsApp'ın bağlı olduğu şirketten de art arda açıklamalar geldi.

"SORUN GLOBAL KAYNAKLI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye'deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti. Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

"EGEMEN DEVLETLERE KARŞI SORUMLULUKLARI VAR"

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.

META: SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta Şirketi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Meta tarafından yapılan açıklamada "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.