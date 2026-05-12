Haberler

SNU-Bluefin Takımı, robotik yarışmalarda rakip tanımadı

SNU-Bluefin Takımı, robotik yarışmalarda rakip tanımadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SNU-Bluefin Takımı, geliştirdikleri "Butimar" adlı insansız deniz aracı (İDA) projesiyle 2026 yılı boyunca katıldıkları ulusal teknoloji ve robotik organizasyonlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Sinop Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SNU-Bluefin Takımı, geliştirdikleri "Butimar" adlı insansız deniz aracı (İDA) projesiyle 2026 yılı boyunca katıldıkları ulusal teknoloji ve robotik organizasyonlarında elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Öğr. Gör. Süleyman Burçin Şüyun danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takım, hem Antalya'da düzenlenen MaestRobot Robotics Ulusal Turnuvası 2026'da hem de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IZTECH) bünyesinde gerçekleştirilen robotik ve teknoloji organizasyonlarında girişimcilik kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen MaestRobot Robotics Ulusal Turnuvası 2026 kapsamında Üniversite Seviyesi Girişimcilik Kategorisi'nde birincilik elde eden ekip, bu başarısıyla 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek Robotex International 2026 yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

SNU-Bluefin Takımı, yıl içerisindeki ikinci büyük başarısını ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IZTECH) bünyesinde düzenlenen robotik ve teknoloji organizasyonlarında elde etti. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden teknoloji ekiplerinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda takımın geliştirdiği yenilikçi sistemler büyük ilgi gördü.

Bu yıl düzenlenen MaestRobot Robotics Ulusal Turnuvası'nda Türkiye ve Azerbaycan'dan toplam 339 takım ile bin 500'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Yoğun rekabet ortamında SNU-Bluefin Takımı'nın geliştirdiği Butimar İDA; teknik altyapısı, yenilikçi yaklaşımı ve girişimcilik vizyonuyla jüri üyelerinden tam not aldı.

Takım tarafından geliştirilen Butimar İDA, su üstünde otonom ve yarı otonom görevler gerçekleştirebilen yapay zeka destekli bir insansız deniz aracı olarak tasarlandı. Araçta çift motorlu itki sistemi, engel algılama sensörleri, kamera tabanlı görüntü işleme altyapısı, uzaktan kontrol ve otonom hareket kabiliyeti ile gerçek zamanlı veri aktarımı sağlayan haberleşme sistemleri bulunuyor. Geliştirilen platform; liman güvenliği, çevresel gözlem, su yüzeyi keşif görevleri, arama-kurtarma operasyonları ve akıllı denizcilik uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılabilecek şekilde geliştirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak

Aziz Yıldırım büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu