Üye Girişi
Haberler

Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB RAM! OnePlus 12 fiyatı ortaya çıktı!

Güncelleme:
Abone Ol

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıttığı OnePlus 12 modelinin küresel fiyatını açıkladı. Çin'de 600 dolar olan başlangıç fiyatı, küreselde 844 dolara çıkacak. OnePlus 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.82 inç AMOLED ekran, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi özelliklere sahip olacak.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz yıl ana vatanı Çin'de tanıttığı OnePlus 12 modelini küreselde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Android amiral gemisi, yakında tanıtılacak. Son olarak OnePlus 12 fiyatı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

OnePlus 12 küresel fiyatı ne kadar olacak?

Aralık 2023'te Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12'nin başlangıç fiyatı 4 bin 299 Çin Yuanı idi. Bu da 600 dolara denk geliyor. Küresel fiyatının bu civarlarda olacağı tahmin ediliyordu. Kısa süre önce sızdırılan bilgiler ise tam tersini gösterdi.

Android amiral gemisi, yanlışlıkla Amazon Hindistan web sitesinde listelendi. Burada küresel OnePlus 12 başlangıç fiyatının 69 bin 999 Hindistan Rupisi olacağı görüldü. Bu, 844 dolara tekabül ediyor. Yani Çin fiyatından yaklaşık 250 dolar daha pahalı.

vivo'nun fiyat/performans telefonu için geri sayım başladı! İşte özellikleri

OnePlus 12 (Çin) özellikleri

Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 6.82 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Öte yandan bellek tarafında 24 GB'a kadar RAM seçenekleriyle piyasaya sürülen model, 1 TB depolama alanına sahip. Android amiral gemisinin tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)CPU1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)RAM24 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB UFS 4.0Ekran TipiBOE AMOLEDEkran Boyutu6.82 inçEkran Çözünürlüğü3168 x 1440 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzPWM Karartma2160 HzPiksel Yoğunluğu510 ppiDisplayMate Derecesi2K sınıfında A+RAM TürüLPDDR5XDepolama TürüUFS 4.0Ana Kamera SensörüSony LYT-808Periskop Kamera SensörüOmniVision OV64B (64 MP, 3x optik zoom)Kamera ÖzellikleriOIS destekli, düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesiİşletim SistemiAndroid 14

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Qualcomm Aralık Mobil Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title