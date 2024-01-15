Snapdragon 8 Gen 3, 24 GB RAM! OnePlus 12 fiyatı ortaya çıktı!
Akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıttığı OnePlus 12 modelinin küresel fiyatını açıkladı. Çin'de 600 dolar olan başlangıç fiyatı, küreselde 844 dolara çıkacak. OnePlus 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.82 inç AMOLED ekran, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı gibi özelliklere sahip olacak.
Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz yıl ana vatanı Çin'de tanıttığı OnePlus 12 modelini küreselde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Android amiral gemisi, yakında tanıtılacak. Son olarak OnePlus 12 fiyatı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…
OnePlus 12 küresel fiyatı ne kadar olacak?
Aralık 2023'te Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12'nin başlangıç fiyatı 4 bin 299 Çin Yuanı idi. Bu da 600 dolara denk geliyor. Küresel fiyatının bu civarlarda olacağı tahmin ediliyordu. Kısa süre önce sızdırılan bilgiler ise tam tersini gösterdi.
Android amiral gemisi, yanlışlıkla Amazon Hindistan web sitesinde listelendi. Burada küresel OnePlus 12 başlangıç fiyatının 69 bin 999 Hindistan Rupisi olacağı görüldü. Bu, 844 dolara tekabül ediyor. Yani Çin fiyatından yaklaşık 250 dolar daha pahalı.
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OnePlus 12 (Çin) özellikleri
Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 6.82 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 3168 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Öte yandan bellek tarafında 24 GB'a kadar RAM seçenekleriyle piyasaya sürülen model, 1 TB depolama alanına sahip. Android amiral gemisinin tüm özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)CPU1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720, 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)RAM24 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB UFS 4.0Ekran TipiBOE AMOLEDEkran Boyutu6.82 inçEkran Çözünürlüğü3168 x 1440 pikselEkran Yenileme Hızı120 HzPWM Karartma2160 HzPiksel Yoğunluğu510 ppiDisplayMate Derecesi2K sınıfında A+RAM TürüLPDDR5XDepolama TürüUFS 4.0Ana Kamera SensörüSony LYT-808Periskop Kamera SensörüOmniVision OV64B (64 MP, 3x optik zoom)Kamera ÖzellikleriOIS destekli, düşük ışık koşullarında gelişmiş görüntü kalitesiİşletim SistemiAndroid 14