Snapchat, Gönderilen Mesajları Düzenleme İmkanı Sunacak

Kullanıcı sayısı geçen dönemlere göre azalmış olsa da Snapchat için hala en popüler sosyal medya platformları arasında yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle bugün sıkça kullandığımız "story" özelliğini piyasaya kazandıran Snapchat büyük bir güncelleme alıyor. İşte Snapchat platformunun mesaj düzenleme imkanı sunan yeni güncellemesi ve detayları…

Snapchat artık gönderilen mesajları 5 dakika içerisinde düzenleme imkanı sunacak!

Snapchat yeni bir güncelleme duyurdu. Özellikle kullanıcılarını oldukça mutlu edecek olan bu güncelleme sayesinde artık gönderilen mesajları düzenleme imkanı sunulacak. WhatsApp tarafında geçtiğimiz aylarda getirilen bu güncelleme oldukça beğenilmişti. Snapchat'te bu imkanı kullanıcılarına sunma kararı aldı.

Yeni güncelleme le birlikte birçok özellik değişiyor. Ancak geliştirici ekip daha çok "mesajlaşma ve sohbet" tarafına odaklanmış diyebiliriz. İlk etapta hareketli emojiler göze çarpıyor. Snapchat aslında bu özelliği ilk getiren platform. Ancak diğer uygulamalarında bir bir hareketli emojiler ve bitmojiler gibi özellikleri platformlarına kazandırması Snapchat için bir boşluk yarattı.

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Yeni güncelleme ile birlikte uygulama içerisinde hazır emojilere ek olarak tepki veren emojileri de kullanıma sunuldu. Devamında ise haberimizin ana konusu olan düzenlenebilir mesajlar özelliği geldi. Bu özellik sayesinde yaptığınız yazım hatalarını veya yolladığınıza pişman olduğunuz mesajları düzenleyebileceksiniz. Ancak bu özelliği mesaj gönderildikten sonraki 5 dakika içerisinde kullanabileceksiniz.

Mesajı yollamanızın üzerinden 5 dakika geçmesi halinde düzenleme işlemini yapamayacaksınız. Bu özellik ilk olarak Snapchat+ abonelerine sunulacak. İlerleyen süreçlerde ise tüm Snapchat kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Peki siz Snapchat mesaj düzenleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?