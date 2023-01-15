Skull and Bones'dan yeni oynanış videosu yayınlandı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruyla toplamda 3 adet yeni oyunu iptal ettiğini duyuran Ubisoft, bu kararının yanı sıra uzun süredir beklenen Skull and Bones'u da erteledi. Daha önce 9 Mart 2023 tarihinde çıkış yapacağı söylenen oyun, tam tarih verilmeden 2023'ün sonlarına ertelendi. Şimdi ise Ubisoft, Skull and Bones'dan yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Skull and Bones'un yeni oynanış videosu yayınlandı!

Toplamda altıncı kez ertelenen Skull and Bones, ilk olarak 2017 yılında yapılan E3 gösterisinde tanıtıldı. Tekrar ertelenmesinin oyunun yararına olacağını söyleyen anlatı yönetmeni Joel Jannise, 33 dakikalık videonun tamamında bize eşlik ediyor. Videoda bir izin peşinden giden ve ikisi de küçük bir krallığın gerçek varisi olduğuna inanan erkek ve kız kardeş görüyoruz.

Jannise bu video içerisinde şu ifadeleri kullandı:

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"Oyuncu, ilginç olabileceğini ve muhtemelen bir hazineye veya skora dönüşebileceğini düşündüğü izin peşinden gidiyor. Ama aynı zamanda gruplarımız ve dünyamız hakkında bir hikaye anlatıyor ve bunu örneğin boş şişelerdeki mesajlarla, kayıp günlüklerin sayfalarıyla veya bazen dünyadaki farklı insanlarla konuşarak yapabiliyoruz."

Videoda görülen aksiyon ise yerel bir yerleşimi yağmalamak ile başlıyor ve pek çok oyuncunun rahatsız olduğu kısım burası. Yağma yapmak için yerleşime biraz yaklaştıktan sonra çıkan yağma butonuna basınca kısıtlı bir alanda diğer gemiler ile çarpışmaya başlıyorsunuz. Ayrıca ilerlemenizi gösteren bir adet zamanlayıcı da bulunmakta.

Oyuncuların Skull and Bones oyununda eleştirdikleri bir diğer kısım ise yelkencilik. Oyunun en temel unsurlarından biri olan gemi mekaniği, yeterince gerçekçi hissettirmiyor. Oyunculara göre gemiler denizin üstünde hafif ve kütlesiz görünüyor ve suya tepki vermiyor.

Skull and Bones sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: GTX 1060(6GB) ya da RX 570(4GB)

Depolama: 65 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Önerilen:

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: RTX 2070(8GB) ya da RX 5700 XT(8GB)

Depolama: 65 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Epic Games üzerinden ön siparişe açık olan oyunun fiyatı ise 399 TL. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Skull and Bones başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.