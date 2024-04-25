Sinop Üniversitesi'nden 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği
Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği'nde çocuklar çeşitli gösteriler sunarken, üniversite öğrencileri de bilimsel deneyler hakkında bilgi verdi. Programa Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.
Abdurrahman Güneş İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara yönelik çeşitli bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.
Çocukların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona eren programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer katıldı.