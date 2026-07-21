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Sinop'ta Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu

Sinop'ta Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu
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Sinop'ta düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu, üç hafta sürecek 36 saatlik eğitim programıyla başladı. Öğrenciler yapay zeka, dijital üretim, modelleme ve kodlama alanlarında eğitim alacak.

Sinop'ta düzenlenen Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu, gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Üç hafta sürecek ve toplam 36 saatlik eğitim programı kapsamında lise öğrencileri; temel atölye ve modelleme, dijital üretim, yapay zeka teknolojileri ile yapay zeka destekli proje geliştirme alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

Program süresince alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler tarafından öğrencilere yapay zeka, 3B prototipleme ve kodlama konularında eğitimler verileceği belirtildi.

Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu'nun, gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmesi, bilimsel farkındalıklarını artırması ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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