Silent Hill 2 Remake İçin Ön Siparişler Başladı

İkonik korku oyunu serisi Silent Hill'in hayranları, birkaç perakendecinin Silent Hill 2 Remake'i için çevrimiçi ön sipariş sunmaya başlamasının ardından spekülasyonlar üretmeye başladı. Özellikle ABD'li perakendeci GameStop kısa bir süreliğine ön siparişleri açtı ve hemen ardından platformlarından kaldırdı.

GameStop'a Silent Hill 2 Remake ile ilgili soru sorulduğunda heyecan verici bir cevap verdi

Twitter kullanıcısı ResiEvilCentral'ın Silent Hill 2 Remake ön sipariş listelerine rastlaması ve GameStop'tan oyunu tanıtan bir e-posta paylaşmasıyla heyecan yeni bir seviyeye ulaştı. Buna karşılık GameStop'un resmi hesabı emojilerle şifreli bir yanıt verdi. Verdikleri yanıtın arkasındaki anlam sorulduğunda GameStop yaklaşan "iyi haberler yakında" diye imada bulundu.

???? — GameStop (@GameStop) November 2, 2023

Haziran ayında, Avustralyalı bir perakendeci Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2 Remake 2023 sonbaharı için geçici bir çıkış tarihi ile listelemişti. Ancak, oyun topluluğundaki pek çok kişi bunu yalnızca bir yer tutucu olarak değerlendirdi.

Şu anda Kasım ayında olduğumuz göz önüne alındığında, Sony'nin önümüzdeki ay bu kadar yüksek profilli bir oyunu açıklaması, özellikle de bu sonbaharın en önemli PS5 özel oyunu olarak Spider-Man 2'nin çıkışı ile mümkün olmayabilir. Yine de, yakın gelecekte somut çıkış bilgileri alabileceğimize dair umutlar giderek artıyor.

Maybe we'll have some good news in the future. — GameStop (@GameStop) November 2, 2023

Yangına körükle giden bir Reddit kullanıcısı, bir oyun mağazasında çalıştığını iddia ederek, Silent Hill 2 Remake için ön siparişlerin yakında verileceğini ve yeni bir fragmanın yayınlanacağını öne süren içeriden bilgileri ifşa etti. Kullanıcı ayrıca oyunun fiyatının 69.99 dolar (1.987 TL~) olmasının beklendiğini de belirtti.

Silent Hill 2 Remake duyuruldu!

Silent Hill 2, PS5 konsolu için geliştirilen bir özel oyun olma özelliğini taşıyor ve oyuncular için sürükleyici bir korku deneyimi vaat ediyor. Bununla birlikte gelecekte oyunun PC'de de sunulacağını ve daha geniş bir kitlenin tüyler ürpertici maceraya katılabileceğini belirtelim.

Beklenti artmaya devam ederken, hayranlar Silent Hill 2 Remake'inin çıkış tarihinin resmi olarak onaylanmasını ve oyunla ilgili daha fazla ayrıntıyı merakla bekliyor. Ön siparişlerin ve yeni bir fragmanın ufukta belirmesiyle, Silent Hill topluluğu bu sevilen korku serisinin bir sonraki bölümü için heyecanlarını zorlukla kontrol edebiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.