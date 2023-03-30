Sene sanki 2009: Kapaklı telefon modası tekrar mı geliyor?

Katlanabilen telefonlar ve onların pazar payları konusunda yapılan tahminler kapaklı telefon modasını bizlere anımsattı. İşte detaylar...

Akıllı telefonlara ilk çıktıkları dönemde birçok kullanıcı önyargılar ile yaklaşmıştı. Ancak aradan geçen zaman bu önyargıları kırdı ve neredeyse herkes artık bir akıllı telefon sahibi oldu. ve bugün katlanabilen telefonlardan bahsediyoruz. Bu telefonlardan bazıları eski kapaklı, kızaklı telefonların tasarımlarına oldukça benziyor. Peki katlanabilen telefonlar yaygınlaşacak mı? Bu eskiye benzer tasarımlı telefonlar ile hepimizin özlediği dönemlerin modası tekrar gelecek mi? İşte detaylar…

Katlanabilen telefonlar yaygınlaşacak mı?

Hatırlarsanız bir dönem kapaklı Nokia, kızaklı Samsung telefonlar çok yaygındı. Belli bir trendi oluşturan bu telefonları insanlar bazen sadece modaya uymak için bile satın alıyordu. Herhangi bir arama geldiğinde tek bir hareketle açtığımız bu telefonlar da maalesef tarihin tozlu raflarına girdi. Ancak yeni çıkan katlanabilen telefonlar bu eski modayı tekrar canlandırabilir.

Samsung Galaxy Z Flip, Vivo X Fold 2 modeller bizlere bu eski kapaklı telefonları hatırlatıyor. Yapılan araştırmalar ve tahminlere göreyse katlanabilen telefonlar 2027 yılına kadar pazar paylarını arttıracak. IDC'nin paylaştığı verilere göre 2022 yılında yüzde 1.2'lik pazar payına sahip olan telefonlar 2027 yılında pazar paylarını yüzde 3.5 seviyelerine çıkartacak.

Akıllı telefonlara gelen devasa zam iptal edildi!

Bu tahmin raporuna göre 2022 yılında 14.2 milyon adet satılan katlanabilen telefonlar 2027 yılına gelindiğinde toplamda 48.1 milyon adetlik satışla pazarda yerini alacak. Ayrıca IDC analistleri 2027 yılına kadar katlanabilen telefonların dayanıklılıklarının arttırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi ile yeni modellerin piyasaya sürüleceğini bekliyor. Tabii model çeşidi artışıyla birlikte katlanabilen telefon popüleritesinin de artması bekleniyor.