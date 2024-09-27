Selçuk Üniversitesinde Cinsiyeti Belirlenen Sığır Embriyosu Üretimi Başladı

Selçuk Üniversitesinde (SÜ) genetik olarak üstün özelliklere sahip sığırlardan, cinsiyeti belirlenen embriyo üretimi gerçekleştirileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Alkan, hazırladıkları projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldüğünü belirtti.

Embriyo üretimi ve transferinin, genetik olarak üstün verim özelliklerine sahip hayvanlardan elde edilen çok sayıda embriyonun taşıyıcı annelere naklini kapsayan bir yöntem olduğunu aktaran Alkan, "Burada amaç, yüksek verimli dişi hayvanların sayısını artırmak ve jenerasyon aralığını kısaltmaktır. Örneğin, bir dişi hayvandan yılda bir yavru elde edilirken, bu teknoloji sayesinde embriyolar başka hayvanlara nakledilerek bir yılda 10'dan fazla üstün verimli yavru elde etmek mümkün olabiliyor." ifadesini kullandı.

Embriyo üretiminin zorluklarını aşmak için mikroakışkan sperma seçim çip teknolojisini kullandıklarını vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Bu çipler daha az hasar görmüş spermaların seçilmesine olanak tanıyor. Böylece dişiye ait yumurtalarla bir araya getirilen spermaların döllenme yeteneği artıyor ve daha kaliteli embriyolar elde ediliyor. Projemizde sığırlarda cinsiyeti belirlenen embriyo üretimi sırasında başarıyı artırmak amacıyla Türkiye'de ilk kez sperma ayırmak için mikroakışkan çip kullanılıyor. Bu kullandığımız çip sayesinde sığırlarda cinsiyeti belirlenen daha kaliteli ve verimli embriyo üretmeyi hedefliyoruz."