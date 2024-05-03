SDN Summit 2024: Tüketici Elektroniği Sektöründe Büyük Etkinlik

27-28 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen SDN Summit, tüketici elektroniği sektörüne yönelik büyük bir etkinlik olarak kapılarını açtı. Bu zirvede, 7.500 teknoloji tutkunu 50'den fazla deneyim alanında en yeni teknolojileri keşfetme fırsatı buldu. SDN Summit 2024 vlog sizlerle.

10.000 kişilik etkinlik: SDN Summit 2024 vLog

52 uzman konuşmacı sektördeki en son trendleri ve gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, 40'tan fazla girişimcinin inovatif ürün ve hizmetlerini sergileyebileceği bir platform olarak da dikkat çekti.

SDN Summit, Hepsiburada ve Turkcell gibi büyük markaların ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'de tüketici elektroniği ve teknoloji sektöründe büyük bir heyecan yarattı. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan zirve, teknoloji ve girişimcilik dünyasından önemli figürleri bir araya getirdi.

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SDN Summit'in Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı ve gelecek senelerde etkinliğin büyüklüğünün iki katına çıkması gerektiğini dile getirdi. Kacır ayrıca, yapay zeka odaklı eğitim ve çalıştayların gençler ve kadınlar için yaygınlaştırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise Türkiye'nin uluslararası yatırımlar açısından sunduğu fırsatları anlattı ve teknolojinin küresel ekonomide oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

Hepsiburada, etkinlikte drone ile teslimat sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları tanıttı. CEO Nilhan Onal Gökçetekin'in projeyi anlatırken, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı da projeye duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca Turkcell CEO'su Ali Taha Koç, Amerika'daki deneyimlerini paylaşarak 5G, yapay zeka ve quantum computing gibi alanlardaki gelişmeleri vurguladı.

Finansal teknolojiler panelinde, MasterCard Türkiye Genel Müdürü Avşar Gürdal, Türkiye'de dijital ödemelerin durumu hakkında bilgi verdi ve dijitalleşmenin ekonomiye katkılarından bahsetti. Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ise, kripto para piyasasındaki düzenlemelerin kullanıcı güvenliğini ve sektörün itibarını koruma adına önemini vurguladı. Etkinlik, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini ve markalarını bir araya getirerek alanındaki en güncel bilgileri katılımcılara sundu.