SDN Kurucusu Hakkı Allan, Togg T10X ile Antalya'ya Yolculuk Deneyimini Paylaştı

Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya Togg T10X ile tatil yolculuğuna çıkan SDN Kurucusu Hakkı Allan, yolculuk sırasında yaşadığı tecrübeleri paylaşarak elektrikli araçlar hakkındaki merak edilen sorulara cevap verdi.

Togg ile 289 TL'ye Antalya'ya gitmek!

Togg T10X modeli tamamen elektrikli otomobiliyle çıktığı yolculukta, aracın menzil kapasitesi, şarj süreleri ve genel konfor seviyesi gibi konulara değinildi.

Yolculuk boyunca, sürücü şarj durumu, aracın iç hacmi ve bagaj alanının yeterliliği gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Elektrikli araç kullanımının getirdiği avantajları ve yenilenebilir enerji kaynaklarından şarj olma imkanını vurgulayarak, yolculuğun herhangi bir aksama olmadan rahat bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Özellikle Afyonkarahisar'da yer alan Trugo şarj istasyonunda kısa bir mola veren Alkan, istasyonun yoğunluğu ve şarj altyapısının etkinliği hakkında olumlu bir deneyim yaşadığını aktardı. Ayrıca, yolculuk sırasında ailenin ve özellikle çocukların yolculuktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Hakkı Alkan, elektrikli otomobillerin geleceği ve Türkiye'deki şarj altyapısı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür araçların kullanımının çevre dostu bir seçenek olduğunu ve altyapının hızla gelişmekte olduğunu belirtti. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için olumlu bir örnek teşkil eden bu yolculuk, sürücüler arasında konforlu ve verimli bir seyahat seçeneği olarak dikkat çekiyor.