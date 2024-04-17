Üye Girişi
Haberler

SDN Kurucusu Hakkı Allan, Togg T10X ile Antalya'ya Yolculuk Deneyimini Paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SDN Kurucusu Hakkı Allan, ailesiyle birlikte Togg T10X ile yaptığı tatil yolculuğunda elektrikli araçlar hakkındaki tecrübelerini paylaştı. Yolculuk sırasında aracın menzil kapasitesi, şarj süreleri ve konfor seviyesi gibi konulara değinildi. Elektrikli araç kullanımının avantajları ve yenilenebilir enerji kaynaklarından şarj olma imkanı vurgulandı.

Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya Togg T10X ile tatil yolculuğuna çıkan SDN Kurucusu Hakkı Allan, yolculuk sırasında yaşadığı tecrübeleri paylaşarak elektrikli araçlar hakkındaki merak edilen sorulara cevap verdi.

Togg ile 289 TL'ye Antalya'ya gitmek!

Togg T10X modeli tamamen elektrikli otomobiliyle çıktığı yolculukta, aracın menzil kapasitesi, şarj süreleri ve genel konfor seviyesi gibi konulara değinildi.

Yolculuk boyunca, sürücü şarj durumu, aracın iç hacmi ve bagaj alanının yeterliliği gibi konularda detaylı bilgiler verdi. Elektrikli araç kullanımının getirdiği avantajları ve yenilenebilir enerji kaynaklarından şarj olma imkanını vurgulayarak, yolculuğun herhangi bir aksama olmadan rahat bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Özellikle Afyonkarahisar'da yer alan Trugo şarj istasyonunda kısa bir mola veren Alkan, istasyonun yoğunluğu ve şarj altyapısının etkinliği hakkında olumlu bir deneyim yaşadığını aktardı. Ayrıca, yolculuk sırasında ailenin ve özellikle çocukların yolculuktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Hakkı Alkan, elektrikli otomobillerin geleceği ve Türkiye'deki şarj altyapısı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür araçların kullanımının çevre dostu bir seçenek olduğunu ve altyapının hızla gelişmekte olduğunu belirtti. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için olumlu bir örnek teşkil eden bu yolculuk, sürücüler arasında konforlu ve verimli bir seyahat seçeneği olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

TOGG T10X Antalya Tatil TOGG Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title