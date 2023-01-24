Scooter firmaları belediye ile görüştü! İlk açıklama

İstanbul Kadıköy'de belediye ekiplerinin kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplaması hem ülke hem de sosyal medya gündeminde büyük yer buldu. Bu duruma ilk tepki gösteren scooter kiralama hizmeti veren firmalar olurken, belediye başkanı ile bir araya gelindi. İlk açıklamalardan birisi BinBin'den geldi!

BinBin ve aynı hizmeti sunan diğer girişimlerin katılım sağladığı toplantı, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan ile gerçekleştirildi.

BinBin'den belediye görüşmesi sonrası açıklama geldi

Geleceğin ulaşım modelini bugünden şekillendiren, pek çok şehrin temel sorunlarından biri olan trafiğe çözüm üretmek üzere yola çıkmış mikromobilite sektörü olarak yayaların hayatını zorlaştıracak uygulamalara imza atmamızın mümkün olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

Hizmet verdiğimiz bölgelerde yaşayan her bireyin hayatını kolaylaştırmak için gereken her adımı atmaya hazırız. Bu kapsamda yüksek teknolojiye sahip cihazlarımızla da her zaman bu iş birliğine açık olduğumuzu, cihazlarımızın toplanması gereken durumlarda da kilitlerin kesilmesi yerine bize bilgi verilmesi halinde kilitleri hemen uzaktan erişimle açabileceğimizi Belediye yetkililerine tekrar ilettik.

Kadıköy Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre ilçe sınırları içerisinde 500.000'den fazla kişi ikamet etmekte ve bu kişilerin yüzde 25'ini 65 yaşın üzerindeki kişiler oluşturmakta olsa da İstanbul için önemli bir sosyal merkez olan Kadıköy'ün trafiği farklı ilçelerden gelen binlerce kişi ile günlük 2-3 milyon kişiye ulaşmaktadır.

Bu noktada bölge trafiğini rahatlamak için en kolay, kullanılabilir, güvenli ve çevreci çözüm olarak, geleceğin ulaşım modeli olacak mikromobilite araçları öne çıkıyor. Bugün fosil yakıtlı araçlarla yapılan kazalara oranla mikromobilite araçlarıyla gerçekleştirilen kazaların oranının çok daha az olduğu gözle görülen bir gerçektir.

Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde mikromobilite araçları, özellikle e-skuterlarla gerçekleşen kazalarda hiçbir can kaybı yaşanmamıştır. Bu yönüyle e-skuterların trafik sorununa güvenli bir çözüm sunduğu ortadadır.

Sadece İstanbul'da ya da Kadıköy'de değil genel olarak hizmet verdiğimiz tüm il ve ilçelerde e-scooter'ların şehir yaşamının uyumlu bir parçası haline gelmesi açısından böyle bir diyaloğun başlatılmış olmasını çok değerli buluyoruz. Bununla birlikte halihazırda 15 ilde 71 ilçede hizmet veren bir şirket olarak Büyükşehir Belediyeleri ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde oluşturulacak çözümlerin daha kapsayıcı ve etkili olacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle bu toplantı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde bir çalıştay oluşturulması kararı çıktığını, BinBin olarak bu çalıştay sürecinde de yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla elimizden gelen katkıyı sağlamak için çalışacağımız kamuoyunun bilgisine sunarız.