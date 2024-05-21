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Scarlett Johansson, yapay zeka şirketinin kendi sesini kullanmasına kızdı

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Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI'ın yeni sohbet robotunda kendi sesine 'korkutucu derecede' benzer bir ses kullanılmasına 'şoke olduğunu' ve buna kızdığını söyledi.

Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zeka şirketi OpenAI'ın yeni sohbet robotunda kendi sesine "korkutucu derecede" benzer bir ses kullanılmasına "şoke olduğunu" ve buna kızdığını söyledi.

Hollywood yıldızı Johansson, daha önceden sohbet robotunda kendi sesinin kullanılması yönünde şirketin teklifini geri çevirdiğini dile getirdi.

Kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robot, geçtiğimiz hafta kullanıma açıldı. Kullanıcıların, robotun sesini Johansson'un 2013'teki Her adlı filmindeki sesine benzetmesi uzun sürmedi.

OpenAI şirketi, Pazartesi günü açıklama yaparak bu sesi geri çekebileceklerini söyledi, ancak bunun ünlü yıldızı taklit etme amacı taşımadığını vurguladı.

Johansson ise şirketi ve kurucusu Sam Altman'ı kasıtlı olarak sesini kopyalamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

"Yayınlanan örneği dinlediğimde şoke oldum, öfkelendim" ifadelerini kullanan Johansson açıklamasına şöyle devam etti:

"Bay Altman, tek bir kelimeyle 'Her' tweet'ini atarak bu benzerliğin kasıtlı olduğunu alttan alta söylemiş oluyor. 'Her' filminde bir sohbet robotunu seslendirmiştim."

Yıldız oyuncu, Eylül ayında Altman'ın kendisine ulaşarak sesini kullanmayı teklif ettiğini de duyurdu:

"Altman, eğer bu sistemi seslendirirsem, teknoloji firmalarıyla yaratıcı sektörler arasındaki mesafenin kapanması için bir köprü olabileceğimi, yapay zekayla ilgili kaygıları olan kullanıcıların daha rahat hissetmesine yardımcı olabileceğimi söyledi. Benim sesimin insanlar için rahatlatıcı olabileceğini düşündüğünü iletti."

Ancak Scarlett Johansson bu teklifi "kişisel nedenlerle" geri çevirdiğinin altını çizdi.

Johansson, Sky sohbet robotu kullanıma açılmadan iki gün önce Altman'ın kendisine tekrar ulaşmak istediğini, temsilcisine gönderdiği mesajda Johnsson'dan "kararını gözden geçirmesini istediğini" anlattı.

Ünlü oyuncu, avukatlar aracılığıyla şirkete iki mektup gönderdiğini, sesin nasıl üretildiğinin açıklanmasını istediğini aktardı. Johansson açıklamasında şunları söylüyor:

"Deepfake ile boğuştuğumuz ve benliğimizi, işlerimizi korumaya çalıştığımız bu günlerde, sorduğumuz soruların tam bir açıklamayı hak ettiğini düşünüyorum."

BBC, OpenAI'a ulaşarak konuyla ilgili yanıt almak istedi ancak şirket henüz bu iddialara yanıt vermedi.

Ancak OpenAI Pazartesi günkü açıklamasında Sky adlı robotun "oyuncunun sesini taklit etmediğini" savundu.

Şirket, robotun kullandığı beş sesin, işbirliği yapılan seslendirme sanatçılarından alındığını söyledi.

OpenAI şirketi yakın dönemde başka davalarla da karşı karşıya kalmıştı. Aralık ayında New York Times gazetesi, kendisine ait milyonlarca makalenin şirket tarafından ChatGPT modelini geliştirmek üzere kullanıldığını öne sürmüştü.

Eylül'de ise yazarlar George R. R. Martin ve John Grisham, yapay zekayı eğitmek üzere telif haklarının ihlal edildiğini iddia etti.

BBC

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