Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Hızırreis Geleceğimizin Teminatıdır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Hızırreis ile ilgili olarak "Milli mühendislik kabiliyetimizle inşa edilen bu derinlik, geleceğimizin sessiz ama kararlı teminatıdır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında, Hızırreis'e düzenlenen ziyaret programı çerçevesinde komutanlar, teknik heyet ve personelle birlikte platformu yerinde incelediklerini belirtti.

Görgün, "Bu stratejik deniz gücümüz, artık sadece harp akademilerinin değil, milletimizin de yerinde tanıklık edebileceği bir kabiliyet olarak TEKNOFEST Mavi Vatan'da. Milli mühendislik kabiliyetimizle inşa edilen bu derinlik, geleceğimizin sessiz ama kararlı teminatıdır." ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında düzenlenen yarışmalara dair de açıklamalarda bulunan Görgün, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması vesilesiyle bir kez daha gördük ki, Türkiye, denizin altından göğe, karadan uzaya her cephede aynı kararlılıkla yürümektedir. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yalnızca bir yaşın değil, bir iddianın, bir iradenin yansımasıdır. Mekan fark etmeksizin, bilgi ve heyecan ortak paydaya dönüşüyor. Savunma sanayiimizde çalışan 34 yaş ortalaması, işte bu yarışmaların filizlendirdiği yeteneklerin sahada nasıl karşılık bulduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Su Altı Roket Yarışmasına katılarak yarışma stantlarını ziyaret ettiklerini belirten Görgün, "Gençliğin heyecanına, azmine ve vizyonuna yerinde şahitlik ettik. TEKNOFEST sahasında genç aklın derin sulara attığı imza, geleceğin savunma mühendisliğine ilham olmaktadır. Takım isimleri hayal gücünün, yarışmacılar ise milletin yürek atışının bir tezahürüydü. Her biri içimizden, her biri geleceğimizden. Gençliğin vizyonuyla buluşan bu heyecan, yarınların güçlü Türkiye'sini inşa edecek kudretin işaretidir. Mavi'de umut, gökte kararlılık, Türkiye'nin iradesi tamdır." açıklamasında bulundu.