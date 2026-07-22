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Şanlıurfa'da TEKNOFEST takımlarına destek artırıldı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 2026'da kentte düzenlenecek TEKNOFEST için takımlara verilecek maddi desteklerin artırıldığını duyurdu. Finallere katılan takımlara 75 bin lira ve mont, dereceye girenlere ise 300 bin liraya varan ödüller verilecek.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl kentte düzenlenecek TEKNOFEST için takımlara verilecek destek tutarlarının artırıldığını bildirdi.

Vali Şıldak, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Eylül-4 Ekim 2026'da kentte gerçekleştirilecek TEKNOFEST hazırlıklarının ulusal ve yerel düzeydeki kurumların yoğun işbirliğiyle sürdüğünü belirtti.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için yoğun çalışma yaptıklarını vurgulayan Şıldak, altyapı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

TEKNOFEST takımlarına verilecek destek tutarlarının artırıldığını bildiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Güncellenen destek programına göre, TEKNOFEST finallerine katılmaya hak kazanan takımlara 75 bin lira ödülün yanı sıra TEKNOFEST montu verilecek. Yarışmalarda derece elde eden takımlardan birincilere 300 bin lira, ikincilere 200 bin lira ve üçüncülere ise 150 bin lira ödül takdim edilecek. Maddi desteklerin yanı sıra hazırlık sürecinde de gençlerin yanında olunacaktır. Kamu kurumlarına ait Gençlik ve Bilim Merkezleri, çalışma alanları ve teknik danışmanlık hizmetleri takımların kullanımına sunulmaya devam edecektir. TEKNOFEST hazırlık sürecine sponsorluk desteği sağlayan belediyelerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmalarda Şanlıurfa'yı temsil edecek takımlara da başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
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