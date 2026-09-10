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SAMÜ’lü öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü

SAMÜ’lü öğrencilerden Türkiye üçüncülüğü
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Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fırtına Avcıları Takımı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathon Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fırtına Avcıları Takımı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Astro Hackathon Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Hayrunisa Yavuz, Sevde Taşkın, Batınhan Alper Bahadır, İsmet Divarcı ve Ali Osman Doğan'dan oluşan Fırtına Avcıları Takımı, uzay havası olaylarının önceden tahmin edilmesi ve bu olayların oluşturabileceği risklerin azaltılmasını amaçlayan "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Paneli" projesiyle dereceye girdi.

Öğrenciler, mühendislik alanındaki bilgi ve birikimlerini güncel bir probleme çözüm üretmek amacıyla bir araya getirerek Samsun Üniversitesi'ni ulusal düzeyde başarıyla temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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