Üye Girişi
Haberler

Samsung, One UI 6.1 Güncellemesini Duyurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte One UI 6.1 güncellemesini duyurdu ve daha fazla Galaxy cihaza yayınlanacağını açıkladı. İşte güncellemeyi alacak cihazlar ve özellikleri...

Her sene çıkan yeni Android sürümünden sonra Samsung da cihazlarına güncelleme getiriyor. Geçtiğimiz sene S23 serisinden önce bazı amiral gemilerine One UI 5.1 güncellemesini yayınlayan şirket, bu seneki One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S24 serisi ile birlikte duyurdu. Şimdi de güncellemeyi daha fazla Galaxy telefona ve tablete yayınlamayı planlıyor. İşte yakında One UI 6.1 alacak Galaxy cihazlar…

One UI 6.1, Mayıs ayında bu cihazlara yayınlanacak

Samsung tarafında güncelleme işleri Google'a kıyasla daha yavaş ilerlemesine rağmen firma, her ay belli cihazları güncel tutarak kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Özellikle One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S24 serisinden sonra Galaxy S23 serisi, Z Flip5, Z Fold5, ve Tab S9 gibi üst segment cihazlara yollayan Samsung, şimdi de daha önceki versiyonlara yayınlamaya başlayacak.

İşte yakında One UI 6.1 güncellemesi alacak Galaxy cihazlar:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Henüz resmi bir liste ve açıklama olmasa da Samsung, daha öncesinde Mayıs'ın ilk haftalarında güncellemeyi yayınlamaya başlayabileceğini duyurdu. Ayrıca Kanada'da bulunan bir aracı firma, Galaxy S22 serisi, Z Fold4, ve Z Flip4 modelleri için 3 Mayıs tarihini güncelleme tarihi olarak belirtti.

Samsung'dan büyük atılım: yüzde 933 oranında kar artışı!

Tabii ki Samsung, bu Galaxy telefonlar ve tabletler için güncellemeyi yayınladığında bir bildirim yollayacaktır. Eğer siz de güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek istiyorsanız, telefonunuzun veya tabletinizin Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncellemesi butonuna tıklayarak buradan İndir ve Yükle kısmından kontrol edebilirsiniz.

One UI 6.1 güncellemesi ne getiriyor?

Galaxy S24 serisinde gördüğümüz birçok yeni özellik One UI 6.1 güncellemesinin bir parçası olarak geliyor. Tahminlere göre birkaç özellik hariç diğerleri bundan sonraki yayınlanacak cihazlarda aktif olacak.

İşte One UI 6.1 özellikleri:

Google Circle to Search

Tercüman

Telefon görüşmelerinde canlı çeviri

Yapay Zeka ve LLM tarafından desteklenen Sohbet Yardımcısı

Güçlü yazım ve dilbilgisi kontrolü

Samsung Notlar, İnternet ve Ses Kaydedici uygulamaları için Otomatik Özet

Samsung Notlar'da özetleme ve otomatik biçimlendirme

Galeri'de Üretken Düzenleme

Üretken Duvar Kağıtları

Peki ya siz Galaxy One UI 6.1 güncellemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Deneyimlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title