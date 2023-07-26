Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri ve Fiyatı

Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung, iddialarla ve sızıntılarla gündemde olan Galaxy Z Fold 5 modelini bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkardı. Peki Güney Koreli üreticinin yeni katlanabilir telefonu kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Z Fold 5 özellikleri!

Galaxy Z Fold 5 özellikleri

Galaxy Z Fold 5, tasarım konusunda selefinin üzerine çok fazla yenilikler vadetmiyor. Özellikle önceki modellere göre biraz daha incelme olsa da katlandığı zaman normal akıllı telefonlara kalın olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra menteşe tasarımı konusunda çeşitli iyileştirmeler söz konusu.

Galaxy Z Fold 5, 7.56 inçlik bir birincil ekrana sahip. Dinamik AMOLED 2X teknolojisiyle gelen cihazda 120 Hz tazeleme hızı ve ekran altına yerleştirilmiş selfie kamerası mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ön inceleme!

Akıllı telefonun dış ekranı Infinity O teknolojisini benimsiyor. 6.2 inç 2316 x 904 piksel çözünürlüklü ve 374 PPI piksel yoğunluğuna sahip panel, 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. Aynı şekilde kameranın ekran altına konumlandırıldığını belirtelim.

Galaxy Z Fold 5 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alıyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Kamera tarafında birkaç çözünürlük söz konusu. Cihaz, 50 Megapiksel, 12 (ultra geniş) Megapiksel + 10 (telefoto) Megapiksel olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip.

Yeni modelle birlikte UFS 4.0 desteğine kavuşan cihaz, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. 12 GB RAM ve 256, 512 GB – 1 TB arasında depolama desteği sunduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ön inceleme!

Renk SeçenekleriSiyah, Mavi, BejAğırlık253 gramKalınlık (Kapalı)13.4 mmEkran Boyutu (Açık)7.56 inçEkran TeknolojisiDinamik AMOLED 2XEkran Yenileme Hızı120 HzEkran Çözünürlüğü– İç Ekran: 1812×2176 piksel– Dış Ekran: 904×2316 pikselEkran PPI Değeri374Kamera– Arka Kameralar: 50 Megapiksel, 12 (ultra geniş) Megapiksel + 10 (telefoto) Megapiksel – Ön Kamera: 4 Megapiksel / 10 MegapikselİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2Depolama – RAM12 GB RAM, 256, 512 GB – 1 TB depolamaBatarya Kapasitesi4,400 mAhHızlı Şarj Desteği25WKablosuz BağlantılarWi-Fi 7, Bluetooth 5.3Ek ÖzelliklerUFS 4.0 desteği

Galaxy Z Fold 5 fiyatı

Siyah, Mavi, Bej renk seçenekleriyle gelen Galaxy Z Fold 5 şu an için ön sipariş sürecinde. Akıllı telefonun Türkiye fiyat etiketi ise şöyle;

256 GB | 12 GB – 64.999 TL

512 GB | 12 GB – 67.999 TL

1 TB | 12 GB – 72.999 TL

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