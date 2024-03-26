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Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri ve Fiyatı

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Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung, bugün sessiz sedasız yenilenen Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelini tanıttı. Orta segment teknik özellikleriyle ve şık tasarımıyla öne çıkan tablet kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri ve daha fazlası!

Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri

Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinde 10,6 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. Ekran; WUXGA çözünürlük sunarken, sektör standartlarına göre normal sayılabilecek çerçevelerle ve S-Pen desteğine sahip olacak.

Tabletin arka panelinde 8 Megapiksellik bir kamera ve önde ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte çift hoparlör ve Dolby Atmos desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Öte yandan işlemcisinin ismi açıklanmasa da önceki raporlara göre Exynos 1280'den güç alacağını söylemek mümkün.

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Üründe 4 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri bizleri karşılıyor. Depolamada artırıma imkan veren microSD kart yuvası da cihazda bulunuyor. 14 saate kadar pil kullanımı sunduğu iddia edilen 7.040 mAh'lik bataryadan beslenen tablet kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi tabanlı OneUI 6.1 arayüzünü çalıştıracak.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin WiFi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Gri, Nane ve Pembe renk seçeneklerine sahip olan tabletin fiyat etiketi ise şimdilik açıklanmadı.

ÖzellikAyrıntılarEkran10,6 inç WUXGA, S-Pen uyumluArka Kamera8MP tek kamera sensörüÖn Kamera5MP selfie kamerasıSesAKG ayarlı çift hoparlörler, Dolby Atmos desteğiİşlemciSekiz çekirdekli (2,4 GHz ve 2 GHz), Exynos 1280Depolama64 GB veya 128 GB dahili depolama, microSD kart yuvasıRAM4 GB RAMPil7.040mAh, 14 saat pil ömrü iddiasıİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OneUI 6.1Renk SeçenekleriOxford Gri, Nane, Şifon PembeBağlantıWiFi, LTEDiğer ÖzelliklerSamsung DeX, Knox

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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