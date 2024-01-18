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Samsung Galaxy S24 Ultra Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

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Samsung, bugünkü etkinliğinde Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı ve cihaz, tüm Galaxy ailesinin zirvesinde yer alacak şekilde gelişmiş özellikler sunuyor. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın öne çıkan özellikleri ve fiyatı. Samsung Galaxy S24 Ultra ön inceleme sizlerle.

Samsung, bugünkü etkinliğinde Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı ve cihaz, tüm Galaxy ailesinin zirvesinde yer alacak şekilde gelişmiş özellikler sunuyor. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın öne çıkan özellikleri ve fiyatı. Samsung Galaxy S24 Ultra ön inceleme sizlerle.

Samsung Galaxy S24 Ultra ön inceleme

Ekran Özellikleri: Samsung Galaxy S24 Ultra, 6.8 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekran, 1440×3088 piksel çözünürlük, 551 ppi piksel yoğunluğu, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 2600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 3 ile korunan ekran, dayanıklılığını artırıyor.

Donanım Özellikleri: Cihaz, Qualcomm'un 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye ve Adreno 750 grafik birimine sahip. Bu yonga seti, 1×3,3 GHz Cortex-X4, 5×3,2 GHz Cortex-A720 ve 2×2,3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 8 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca, 12 GB RAM ve UFS 4.0 destekli 1 TB'a kadar depolama kapasitesi bulunuyor.

S24 ön inceleme

Kamera Özellikleri: Galaxy S24 Ultra'nın arka tarafında dörtlü bir kamera dizilimi bulunmaktadır. Bu kameralar, sırasıyla 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel periskop telefoto (5x optik zoom), 10 Megapiksel telefoto (3x optik zoom) ve 12 Megapiksel geniş açılı kameranın birleşimine sahip. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Cihaz ayrıca 8K 30 FPS arka, 4K 60 FPS ön kamera video kaydı özellikleri yer alıyor.

Batarya Özellikleri: Galaxy S24 Ultra, 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. 45W PD3.0 kablolu şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 65 doluluk sağlayabilir. Ayrıca, 15W kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

Diğer Özellikler: Wi-Fi 7 desteği, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Tip-C bağlantısı, AKG tarafından ayarlanan stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu, Samsung kablolu ve kablosuz DeX özelliği, uydu bağlantısı ile SOS-SMS gönderme gibi özelliklere de sahip olan Galaxy S24 Ultra ayrıca, IP68 su ve toz dayanıklılığına sahip olan telefonun gövdesi, S23 Ultra modeline göre yüzde 56 daha yüksek sertlikte olan Titanyum kasa ile destekleniyor. Cihaz aynı zamanda gövde içinde dahili S-Pen ile birlikte geliyor.

Galaxy S24 Ultra Türkiye fiyatı

256 GB depolama + 12 GB RAM: 69.999 TL (Yakında)

512 GB depolama + 12 GB RAM: 73.999 TL

1 TB depolama + 12 GB RAM: 80.999 TL

Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

Ekran6.8 inç Dynamic AMOLED 2X, 1440×3088 piksel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, 2600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 3 korumaBoyutlar79 x 162.3 x 8.6 mmİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Grafik BirimiAdreno 750RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0Arka Kameralar200 Megapiksel ana kamera,

50 Megapiksel periskop telefoto (5x optik),

10 Megapiksel telefoto (3x optik),

12 Megapiksel geniş açıÖn Kamera12 Megapiksel özçekim kameraVideo KaydıArka: 8K 30 FPS, Ön: 4K 60 FPSBatarya5000 mAh, 45W PD3.0 kablolu şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarjBağlantıWi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Tip-CSesAKG stereo hoparlörlerGüvenlikEkran altı parmak izi okuyucuRenk SeçenekleriTitanyum Sarı,, Titanyum Siyah, Titanyum Gri ve Titanyum MorDiğer ÖzelliklerSamsung DeX, IP68 su ve toz dayanıklılığı, Titanyum kasası, Dahili S-Pen, SOS-SMS gönderme (uydu bağlantısı ile)

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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