Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri ve Fiyatı
Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı. İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı...
Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı. Peki serinin en büyük ve gelişmiş özelliklere sahip olan modeli neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı…
Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı
Ekran özellikleri
Samsung Galaxy S24 Ultra, özellikleri itibariyle yalnızca S serisinin değil, tüm Galaxy ailesinin tepesine konumlanıyor. Cihazın 6.8 inç büyüklüğündeki ekranı 1440×3088 piksel (551 ppi) çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 3 ile korunduğunu görüyoruz.
Donanım özellikleri
İşlemci tarafına baktığımızda ise sızıntıların aksine Exynos değil, Qualcomm'un 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Gen 3 yongasına ve beraberinde Adreno 750 grafik ünitesine yer verildiği görülüyor. Bu çip, 1×3,3 GHz Cortex-X4 ve 5×3,2 GHz Cortex-A720 ve 2×2,3 GHz Cortex-A520 şeklinde 8 çekirdeğe sahip. Ek olarak 12 GB RAM ve UFS 4.0 destekli 1 TB'a kadar depolama sunuluyor.
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Kamera özellikleri
Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bunlar sırasıyla 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma), 10 Megapiksel telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 Megapiksel geniş açı kamerası. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Ek olarak, arka tarafta 8K 30 FPS, önde ise 4K 60 FPS video kaydı yapılabiliyor.
Batarya özellikleri
Gelelim batarya özelliklerine. Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. 45W PD3.0 kablolu şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 65 dolum yapabiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj desteği de sunuyor.
Diğer özellikler
Buna ek olarak, Wi-Fi 7 desteği, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Tip-C bağlantısı, AKG tarafından ayarlanan stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu, Samsung kablolu ve kablosuz DeX özelliği, uydu bağlantısı ile SOS-SMS gönderme gibi özellikler de sunuluyor. Son olarak IP68 su ve toz dayanıklılığı ile Titanyum kasaya (S23 Ultra modeline göre yüzde 56 daha yüksek sertlik) sahip olduğunu ve gövde içi dahili S-Pen ile geldiğini belirtelim.
Samsung Galaxy S24 Ultra fiyatı şu şekilde:
12 GB RAM + 256 GB: 69 bin 999 TL
12 GB RAM + 512 GB: 73 bin 999 TL
12 GB RAM + 1 TB: 80 bin 999 TL
ÖzelliklerGalaxy S24 UltraEkran6.8 inç Dynamic AMOLED 2X, 1440×3088 piksel, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, 2600 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass Victus 3 korumaBoyutlar79 x 162.3 x 8.6 mmİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)Grafik BirimiAdreno 750RAM12 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0Arka Kameralar200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel periskop telefoto (5x optik), 10 Megapiksel telefoto (3x optik), 12 Megapiksel geniş açıÖn Kamera12 Megapiksel özçekim kameraVideo KaydıArka: 8K 30 FPS, Ön: 4K 60 FPSBatarya5000 mAh, 45W PD3.0 kablolu şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarjBağlantıWi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Tip-CSesAKG stereo hoparlörlerGüvenlikEkran altı parmak izi okuyucuRenk SeçenekleriTitanyum Sarı,, Titanyum Siyah, Titanyum Gri ve Titanyum MorDiğer ÖzelliklerSamsung DeX, IP68 su ve toz dayanıklılığı, Titanyum kasası, Dahili S-Pen, SOS-SMS gönderme (uydu bağlantısı ile)