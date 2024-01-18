Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra modelini tanıttı. Peki serinin en büyük ve gelişmiş özelliklere sahip olan modeli neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı…

Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı

Ekran özellikleri

Samsung Galaxy S24 Ultra, özellikleri itibariyle yalnızca S serisinin değil, tüm Galaxy ailesinin tepesine konumlanıyor. Cihazın 6.8 inç büyüklüğündeki ekranı 1440×3088 piksel (551 ppi) çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına, HDR10+ desteğine ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 3 ile korunduğunu görüyoruz.

Donanım özellikleri

İşlemci tarafına baktığımızda ise sızıntıların aksine Exynos değil, Qualcomm'un 4 nm üretim sürecinden çıkan Snapdragon 8 Gen 3 yongasına ve beraberinde Adreno 750 grafik ünitesine yer verildiği görülüyor. Bu çip, 1×3,3 GHz Cortex-X4 ve 5×3,2 GHz Cortex-A720 ve 2×2,3 GHz Cortex-A520 şeklinde 8 çekirdeğe sahip. Ek olarak 12 GB RAM ve UFS 4.0 destekli 1 TB'a kadar depolama sunuluyor.

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Kamera özellikleri

Arka tarafta dörtlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Bunlar sırasıyla 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel periskop telefoto (5x optik yakınlaştırma), 10 Megapiksel telefoto (3x optik yakınlaştırma) ve 12 Megapiksel geniş açı kamerası. Ön tarafta ise 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Ek olarak, arka tarafta 8K 30 FPS, önde ise 4K 60 FPS video kaydı yapılabiliyor.

Batarya özellikleri

Gelelim batarya özelliklerine. Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. 45W PD3.0 kablolu şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 65 dolum yapabiliyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj desteği de sunuyor.

Diğer özellikler

Buna ek olarak, Wi-Fi 7 desteği, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Tip-C bağlantısı, AKG tarafından ayarlanan stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu, Samsung kablolu ve kablosuz DeX özelliği, uydu bağlantısı ile SOS-SMS gönderme gibi özellikler de sunuluyor. Son olarak IP68 su ve toz dayanıklılığı ile Titanyum kasaya (S23 Ultra modeline göre yüzde 56 daha yüksek sertlik) sahip olduğunu ve gövde içi dahili S-Pen ile geldiğini belirtelim.

Samsung Galaxy S24 Ultra fiyatı şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 69 bin 999 TL

12 GB RAM + 512 GB: 73 bin 999 TL

12 GB RAM + 1 TB: 80 bin 999 TL