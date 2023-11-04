Samsung Galaxy S24 serisi titanyum kaplamayla geliyor

Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtacağı etkinlikte, iPhone 15 Pro'dan esinlenerek titanyum kaplamayı kullanacağı iddia ediliyor. Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasalarının Çinli Solomon şirketinden temin edildiği belirtiliyor. Bu geçişin fiyatlara yansıyacağı düşünülüyor.

Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 17 Ocak tarihinde gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak ailenin, birtakım özellikleri Apple'dan kopyalayacağı iddia edildi. iPhone 15 Pro'nun titanyum kaplaması, Galaxy S24 Ultra'da da olabilir.

Galaxy S24 Ultra "çakma" titanyum ile gelecek

Güney Kore'den gelen yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S24 Ultra için titanyum yapıyı benimsemek istiyor. Bu konuda Apple'ın izinden giden Samsung'un, alüminyum kaplamayı terk edeceği iddia edildi. Ancak bu durum şimdiden fiyatlarda endişe yarattı.

Alüminyum kaplamadan bu geçiş, Samsung'un titanyum gövdeye sahip ilk iPhone'ları takip etmek istediğini gösteriyor. Bilmeyenler için iPhone 15 Pro ve Pro Max, çok daha sağlam ve lüks olması için yanlarında titanyum kaplamaya yer veriyor.

Galaxy S24 Ultra için titanyum kasaların Çinli Solomon şirketinden temin edildiği söyleniyor. Malzeme kalitesi konusunda ise bazı tartışmalar bulunuyor. Buna göre çerçeve fiyatının, alüminyum yapının 20 dolarlık maliyetine kıyasla beş kat artacağı iddia edildi. Malzeme maliyetlerindeki önemli artışın ise kullanıcılara yansıtılacağı düşünülüyor.

Samsung'un bu yıl 15 milyon titanyum Galaxy S24 Ultra üretmesi bekleniyor. Bu da şirketin, titanyumdan dolayı kullanıcıların daha fazla ödeme yapacağına dair inancını gösteriyor.

Raporda ayrıca Samsung'un, S24 Ultra'nın satışlarına bağlı olarak, titanyum kaplamayı diğer Galaxy cihazlarına da yayabileceği belirtildi. Bu durum ise katlanabilir cihazlardan orta seviye modellere kadar tüm fiyatları artırabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!