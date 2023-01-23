Samsung Galaxy S23 Ultra e-Devlet'te ortaya çıktı!

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S23 serisi 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi konumunda. Bugüne dek cihazlarla ilgili birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı ve böylelikle nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacaklarına dair akıllarda herhangi bir soru işareti yok. Serinin üst düzey özelliklere sahip Galaxy S23 Ultra modeli kısa bir süre önce e-Devlet'te göründü.

Samsung Galaxy S23 Ultra, e-Devlet veri tabanında ortaya çıktı

Galaxy S23 Ultra, SM-S918B/DS model numarasıyla e-Devlet IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Tabii IMEI veri tabanı akıllı telefonun herhangi bir özelliğini gözler önüne sermiyor, bunun yerine isimlendirme gibi yüzeysel detayların altını çiziyor.

Galaxy S23 Ultra'nın ekran özellikleri de kısa bir süre önce belli oldu. Buna göre akıllı telefonda 2.200 nit maksimum parlaklığa sahip bir 6.8 inç E6 Super AMOLED LTPO 3.0 ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu noktada en dikkat çeken detaylardan birisi de ekran parlaklığı demek mümkün. Zira ürün, eylülde vitrine çıkan iPhone 14 Pro Max'ten yaklaşık 200 nit daha parlak bir ekrana sahip olacak.

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Akıllı telefonun ekranının yaklaşık 2.000 Hz'lik bir PWM frekansına sahip olduğu belirtiliyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu büyük oranda düşürüyor. Aynı zamanda paneli selefi Galaxy S22 Ultra'ya kıyasla yüzde 45 daha az güç kullanacak.

Galaxy S23 Ultra. The store who has the phone is already making a few camera tests. ?? This one is a zoom test. pic.twitter.com/Ei7jzaqQUj — Alvin (@sondesix) January 21, 2023

Cihazda geçtiğimiz aylarda tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'ye yer verilecek. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilen yongada bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılıyor. Öte yandan Ray Tracing teknolojisini de destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriliyor.

Dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihazda f/1.7 diyafram açıklığına sahip 200 Megapiksel ana, f/2.2 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Bununla birlikte cihazda f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel telefoto kamera ve f/4.9 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacağı listelenen bilgiler arasında yer alıyor. İşin ilginç tarafı ise selfie kamerasındaki düşüş. Zira son sızıntılar, cihazın 12 Megapiksel ön kamerayla geleceğini gösteriyor. Galaxy S22 Ultra'da 40 Megapiksel selfie kamerası kullanıldı.

Serinin beklenen fiyatları – Döviz kuruna göre fiyatlarda oynama olabilir –

S23 8 GB + 128 GB için fiyatı: 799 dolar (15.013,26 Türk Lirası + vergiler)

S23 8 GB + 256 GB için fiyatı: 849 dolar (15.952,76 Türk Lirası + vergiler)

S23 Plus 8 GB + 128 GB için fiyatı: 999 dolar (18.771,27 Türk Lirası + vergiler)

S23 Plus 8 GB + 256 GB için fiyatı: 1.049 dolar (19.710,77 Türk Lirası + vergiler)

S23 Ultra 8 GB + 256 GB için fiyatı: 1.249 dolar (23.468,78 Türk Lirası + vergiler)

S23 Ultra 12 GB + 512 GB için fiyatı: 1.349 dolar (25.348,25 Türk Lirası + vergiler)

S23 Ultra 12 GB + 1TB için fiyatı: 1.499 dolar (28.166,81 Türk Lirası + vergiler)

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