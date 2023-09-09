Samsung Galaxy Note 10 Serisi Güncelleme Almayacak

Samsung'un amiral gemisi modellerinden Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus, güncelleme desteğini kaybediyor. 2019 yılında tanıtılan bu modeller, Ağustos 2023 güvenlik yaması ile son güncellemelerini almış oldu.

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Samsung, ürettiği amiral gemisi modelleriyle ülkemizde de yakından takip ediliyor. Android işletim sisteminin en büyük temsilcilerinden olan şirket, cihazlarına sağladığı uzun süreli güncelleme desteğiyle de adından söz ettiriyor. Ancak teknoloji devi, bir zamanlar oldukça popüler olan bir modeli rafa kaldırıyor.

Galaxy Note 10 serisi, güncelleme almayacak

İlk tanıtıldığı günlerde oldukça ses getiren Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus modelleri artık ömrünü tamamladı. Uzun yıllar sistem güncellemesi ve güvenlik yamaları desteği sunmasıyla bilinen Samsung, bu cihazları güncelleme sayfasından kaldırdı.

Galaxy Note 10 serisi, Ağustos 2023 güvenlik yaması ile birlikte son güncellemelerini almış oldu. 2019 yılında tanıtılan serinin bir üyesi olarak görülen Galaxy Note 10 Lite kullanıcıları ise bu durumdan etkilenmedi. Çok uzun soluklu görünmese de model için hala güncellemeler devam ediyor.

Samsung'un büyük ayıbı: Son derece önemli bir özellik desteklenmiyor!

Samsung Galaxy Note 10 Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.8 inç, Dinamik AMOLED, 1440 x 3040 piksel, Gorilla Glass 6

Güvenlik: Ekrandan parmak izi ve yüz tanıma

Boyut ve ağırlık: 162.3 x 77.2 x 7.9 mm – 196 gram

İşlemci: Exynos 9825 – 7 nm (2x 2.73 GHz Mongoose M4 – 2x 2.4 GHz Cortex-A75 – 4x 1.9 GHz Cortex-A55)

Grafik Birimi: Mali-G76 MP12

RAM: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 MP, f/1.5-1.8-2.4 Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.1, 52 mm telefoto | 16 MP, f/2.2 ultra geniş açılı | 3D ToF sensörü

Ön Kamera: 10 Megapiksel, f/2.2 diyafram

Pil: 4300 mAh, 25W hızlı şarj, kablosuz hızlı şarj ve kablosuz şarj paylaşımı

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C