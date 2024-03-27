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Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G Türkiye Fiyatları Belli Oldu

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Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G modellerini Türkiye'de satışa sundu. Global pazarla birlikte satışa çıkan orta seviye akıllı telefonlar, şık tasarımları ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 5G Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A55 5G Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy A55 ve A35 5G için satışlar başlıyor. Samsung'un orta seviyeye hitap eden yeni cihazlarından A35 5G için başlangıç fiyatı 15 bin 499 TL oldu. Galaxy A55 5G ise 19 bin 499 TL'den kullanıcılarla buluşacak.

Galaxy A55 5G, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 4nm Exynos 1480 yonga setinden gücünü alan telefon, bir önceki modele kıyasla yüzde 32'ye varan daha iyi GPU ve yüzde 15'e varan daha iyi CPU performansı vadediyor.

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Telefon ayrıca 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama alanına sahip. Yazılım cephesinde Samsung, Galaxy A55 5G için dört nesil Android sistem yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunuyor. Cihazın Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıktığını belirtelim.

Galaxy A55 8/128 GB: 19 bin 499 TL

Galaxy A55 8/256 GB: 21 bin 499 TL

Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan Galaxy A35 5G ise 6.6 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 1000 nit tepe parlaklık sunuyor.

8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri olan cihaz, 25W hızında şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Galaxy A35 8/128 GB: 15 bin 499 TL

Galaxy A35 8/256 GB: 16 bin 499 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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