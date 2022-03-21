Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği roket ABD'deki yarışmanın finalinde boy gösterecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilerinden oluşan ST Focount Takımı, hazırladıkları roketle haziranda ABD'de yapılacak dünyanın en prestijli model uydu ve roket yarışmalarından biri olan Cansat Competition'un finalinde mücadele edecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen yarışmada finale kalan SAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, dünyanın farklı ülkelerindeki 48 üniversiteden gelecek 200 takımla yarışacak.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AA muhabirine, üniversitedeki birçok teknoloji topluluğunun gerek TEKNOFEST gerekse uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Gençlerle gurur duyuyoruz çünkü imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabildiklerini her yıl bize değişik yarışmalarda gösteriyorlar." dedi.

Takımın akademik danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Sözbir de ABD'den 20, diğer ülkelerden 28 üniversitenin katılımıyla düzenlenen yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Takımımız kuvvetli ve iyi tecrübesi var. Bu yarışmada iyi derece alarak başarılı şekilde ülkemize dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takım kaptanı ve makine mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Serhat Güler ise Virginia eyaletinde yapılacak yarışmaya gidecekleri için heyecanlı olduklarını, roketin tasarım çalışmalarını bitirdiklerini, prototip üretimine özveriyle yoğunlaştıklarını kaydetti.

Bu yarışmada yer almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren elektrik-elektronik mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Bozkurt da "ABD'de yapılacak yarışmaya Türkiye'den üç takım katılacak. Hepimiz çok mutluyuz ve çok motiveyiz, çalışmalarımıza başladık. Yarışmada ülkemizi ve Sakarya Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.