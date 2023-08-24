Safari'nin alt arama çubuğu özelliği Chrome için geliyor

Safari, iPhone kullanıcılarının vazgeçemediği tarayıcı olarak biliniyor. Şimdi ise Safari'nin alt arama çubuğu özelliği Chrome için de gelecek.

Safari, iPhone kullanan kişilerin vazgeçemediği şüphesiz iPhone'lar için tasarlanmış en iyi tarayıcı. Bu kadar çok tercih edildiği için Apple onu arka plana atmıyor ve sürekli güncel tutmaya çalışıyor. Apple'ın getirdiği bazı yenilikler de diğer tarayıcılara yol göstererek öncü oluyor. Bunun son örneği de Safari alt arama çubuğu özelliğinin Google Chrome için gelecek olması.

Safari alt arama çubuğu Chrome için yolda

Apple, iOS 15'te Safari'deki arama çubuğunu taşıdığında interneti ya da en azından bazı kişileri şaşırttı. Ancak parmağın daha kolay ulaşması nedeniyle bu özellik fazlasıyla sevildi. Şimdi de Chrome, bu tasarım değişikliğini benimseme kararı aldı. Steve Moser ilk olarak iOS için Chrome'un yayın öncesi sürümüne eklenen yeni adres çubuğu ayarının ekran görüntüsünü paylaştı.

Google Chrome için gelen bu yeni özellik adres çubuğunu üst veya alt olarak değiştirmenize imkan veriyor. Dokunup basılı tuttuğunuzda da bu çubuk alt ve üst olarak kolayca yer değiştiriyor. Özellik TestFlight aracılığıyla denendi ve üstteki ekran görüntüsü paylaşıldı.

Safari'deki bu özelliğin Chrome için gelmesi ayrıca iki tarayıcı arasında geçiş yapan insanlara da kolaylık sağlayacaktır. Tam zamanlı Chrome kullanıcıları da Safari'nin 2021'de kullanıma sunduğu popüler seçeneğin keyfini çıkarabilme imkanına erişecek.

Hayat kurtarır: iOS 17 ile Safari'ye gelecek 9 yenilik!

iOS 17'den itibaren Safari, Ayarlar >Safari >Sekmeler bölümünde varsayılan alt arama çubuğunu klasik üst konuma geçirmenize olanak tanır. Belirtmekte fayda var ki önceki sürümlerde arama çubuğunun yerini değiştirdiğinizde arama çubuğunu kaydırarak sayfa değiştirme işlevini kaybediyordunuz. Ancak iOS 17 ile birlikte bu sorun giderildi ve kolaylık sağlandı.

Maalesef Chrome için gelen alt arama çubuğunda sekmeler arasında gezinmenize olanak tanınmayacak. Bu açıdan Safari hala daha işlevsel olma özelliğini koruyor. Ayrıca Safari'deki arama çubuğunu yukarı kaydırdığınızda tüm sekmeleri görme imkanı da Chrome için gelmeyecek.

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