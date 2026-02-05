Haberler

Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Elon Musk'ın sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle kendisine yönelik hakaretlerine, Don Kişot eserinden bir alıntı yaparak yanıt verdi. Sánchez, Musk'ı 'tekno-oligark' olarak nitelendirdi ve "Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir." sözleriyle karşı atağını yaptı.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Elon Musk'ın sosyal medya düzenlemelerine yönelik eleştirilerine Don Kişot'tan 'Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir' alıntısıyla yanıt verdi.
  • Elon Musk, İspanya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı ve dijital platform denetimi planları nedeniyle Pedro Sánchez'i 'gerçek bir faşist' ve 'halkına ihanet eden bir zalim' olarak nitelendirdi.
  • İspanya hükümeti, dijital platform denetimlerinin çocukları koruma amacı taşıdığını ve kamusal bir sorumluluk olduğunu açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle kendisine ağır hakaretlerde bulunan teknoloji milyarderi Elon Musk'a, İspanyol edebiyatının klasikleri arasında yer alan Don Kişot eserinden bir alıntıyla yanıt verdi. Sánchez, Musk'ı "tekno-oligark" olarak nitelendirerek geri adım atmayacağı mesajını verdi.

GERİLİMİN FİTİLİ SOSYAL MEDYA YASAĞI İLE ATEŞLENDİ

Sánchez'in 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi ve dijital platformlara sıkı denetim uygulanmasına yönelik planlarını açıklaması, Elon Musk'ın sert tepkisine neden oldu. Musk, Sánchez için "gerçek bir faşist" ve "halkına ihanet eden bir zalim" ifadelerini kullanarak İspanyol lideri hedef aldı.

EDEBİYAT TARİHİNDEN UNUTULMAZ YANIT

Elon Musk'ın doğrudan saldırılarına edebi bir dille karşılık veren Sánchez, Cervantes'in kült eseri Don Kişot'tan şu alıntıyı yaptı: "Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir."

Bu yanıt, hükümetin teknoloji devlerinin baskısına rağmen yasal düzenlemeler konusunda kararlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dijital platformlara yönelik denetimlerin çocukları koruma amacı taşıdığı ve kamusal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Sánchez'in bu diplomasi hamlesi, Avrupa'da büyük teknoloji şirketleri ile hükümetler arasındaki gerilimin son halkası oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Rıdvan Doğan:

ispanyollar dünyanın en mert insanlari

1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

