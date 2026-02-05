Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle kendisine ağır hakaretlerde bulunan teknoloji milyarderi Elon Musk'a, İspanyol edebiyatının klasikleri arasında yer alan Don Kişot eserinden bir alıntıyla yanıt verdi. Sánchez, Musk'ı "tekno-oligark" olarak nitelendirerek geri adım atmayacağı mesajını verdi.

GERİLİMİN FİTİLİ SOSYAL MEDYA YASAĞI İLE ATEŞLENDİ

Sánchez'in 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesi ve dijital platformlara sıkı denetim uygulanmasına yönelik planlarını açıklaması, Elon Musk'ın sert tepkisine neden oldu. Musk, Sánchez için "gerçek bir faşist" ve "halkına ihanet eden bir zalim" ifadelerini kullanarak İspanyol lideri hedef aldı.

EDEBİYAT TARİHİNDEN UNUTULMAZ YANIT

Elon Musk'ın doğrudan saldırılarına edebi bir dille karşılık veren Sánchez, Cervantes'in kült eseri Don Kişot'tan şu alıntıyı yaptı: "Bırak tekno-oligarklar havlasın Sancho, bu yol aldığımızın işaretidir."

Bu yanıt, hükümetin teknoloji devlerinin baskısına rağmen yasal düzenlemeler konusunda kararlı olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dijital platformlara yönelik denetimlerin çocukları koruma amacı taşıdığı ve kamusal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Sánchez'in bu diplomasi hamlesi, Avrupa'da büyük teknoloji şirketleri ile hükümetler arasındaki gerilimin son halkası oldu.