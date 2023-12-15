Rüzgarla Çalışan Kargo Gemisi Avrupa'nın Ariane 6 Roketini Taşıyor

Rüzgarla çalışan ilk kargo gemisi Canopée Avrupa'nın önemli bir yükünü taşıyacak. Avrupa'nın uzaydaki önemli yüklerini tasarlayan şirket bu rüzgarla çalışan gemi için harekete geçti. Yapımı 6 yılda tamamlanan gemi Ariane 6 roketini fırlatma sahasına götürüyor. Ayrıca bu özel yapım gemi, karbon emisyonlarını azaltmak için dev yelkenler kullanıyor. İşte detaylar…

Rüzgarla çalışan kargo gemisi Avrupa'nın Ariane 6 roketini fırlatma sahasına götürüyor!

Avrupa Uzay Ajansı, çok sayıda aksiliğin ardından yakın zamanda yeni nesil roketi Ariane 6 roketinin yalnızca altı ay içinde fırlatılacağını duyurdu. Başarılı olması halinde, ağır yük fırlatıcısı kıtanın uydularına bağımsız erişimini yeniden sağlayacak. Bu sayede Avrupa Uzay Ajansı ESA, uzaydaki yerini sağlamlaştıracak.

Roketin parçaları Avrupa çapındaki fabrikalarda üretiliyor. Roketin parçaları ESA'nın Fransız Guyanası'ndaki uzay limanında bir araya getirilecek. Bu işlem için Ariane 6 Roketi'nin parçalarının Atlantik Okyanusu boyunca taşınması gerekiyor. Bu denizaşırı bölge şimdilik Avrupa'nın tek aktif uzay limanına ev sahipliği yapıyor.

Avrupa'nın uzaydaki yeni gözü Ariane 6 için tarih verildi!

Roketin arkasında yer alan ArianeGroup yer alıyor. Şirket Ariane 6 Roketi'nin parçalarını taşıyacak olan gemi için taşın altına elini koydu. Bu görevin üstesinden gelmek için Canopée adında özel yapım bir gemiyi inşa etti. Ayrıca şirket, bunun dünyanın rüzgarla çalışan ilk hibrit endüstriyel kargo gemisi olduğunu dünyaya duyurdu.

Rüzgarla çalışan kargo gemisinin yapımı altı yıl sürdü. Ayrıca Canopée adı verilen gemide, hareket halindeyken dizel motorlara yardımcı olan dört devasa "Okyanus Kanadı" mevcut. Böylece kanatlar, yakıt tüketimini yaklaşık %30 oranında azaltıyor.

Fransız startup AYRO'nun icadı olan bu tamamen geri çekilebilir yelkenler, 37 metre yüksekliğe ve 11 metre genişliğe sahiptir. Rüzgar koşullarına göre otomatik olarak ayarlanıyor. Bu sayede itme kuvvetini maksimuma çıkarıyor.

121 m uzunluğunda ve 22 m genişliğindeki rüzgarla çalışan ilk kargo gemisi dizel tahrik ve rüzgar desteğinin başarılı kombinasyonu olarak tarihe geçti. Ayrıca endüstriyel gemiciliğin karbonsuzlaştırılmasında ileriye doğru umut verici bir adım oldu. Küresel düzeyde yapılan nakliye sektörün, sera gazı emisyonlarının % 3'ünü oluşturuyor. Bu rakam havacılık endüstrisinden daha fazla bir oranı temsil ediyor. Şirket rüzgarla çalışan kargo gemilerini yaygınlaştırarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.