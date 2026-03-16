Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza

Güncelleme:
Rusya'da mahkeme, Telegram ve Apple'a yasaklı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble ceza verdi. Telegram 35 milyon, Apple ise 3,5 milyon ruble ödeyecek.

Rusya'da, Telegram ve Apple'a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza verildi.

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'ın yakında Rusya'da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
