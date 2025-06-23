Rusya'dan Wikimedia Foundation'a 3 Milyon Ruble Para Cezası

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Rusya, Wikipedia'daki pedofili propagandası içeren bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble ceza verdi. Cezanın nedeni, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun açtığı davada belirtiliyor.

Rusya'da Wikipedia'daki pedofili propagandası içerdiği iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme, pedofili propagandasına ilişkin bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da daha önce de çeşitli bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a çeşitli para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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