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Rusya'dan Google, Telegram ve Microsoft'a 11 Milyon Ruble Ceza

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Rusya'da mahkeme, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Google, Telegram ve Microsoft'a toplam 11,1 milyon ruble para cezası verdi. Ceza, Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Daha önce de benzer gerekçelerle bu şirketlere yaptırımlar uygulanmıştı.

Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble (yaklaşık 130 bin dolar) para cezası verildi.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı.

Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken, şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı.

Kaynak: AA
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