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RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
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Çok sayıda haber kanalı için ağır ceza kararları veren RTÜK, İlker Canikligil'in sahibi olduğu Flu TV ve Fatih Altalı'nın YouTube hesaplarına da yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte başlayan eylemleri yayımlayan televizyon kanallarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza verildi.

4 KANALA AĞIR CEZALAR

SZC TV hakkında 10 gün yayın durdurma kararı alınırken, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma uygulandı. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi.

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

FATİH ALTAYLI VE FLU TV'YE 72 SAAT SÜRE

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in sahibi olduğu Flu TV YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi.

ALTAYLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu karar ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Şu an itibarı ile bana bildirilmiş herhangi bir şey yok. Resmi bildirim yapıldığı zaman yasalara saygı duyulan bir dönemden kalan bir gazeteci olarak elbette yasal yükümlülerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi

CANİKLİGİL TUTUKLANMIŞTI

YouTube'da 906 bin aboneye sahip olan Flu TV kanalının sahibi İlker Canikligil, YouTube'da yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

MESELE CHP YADA EKREM IMAMOGLU DEILKI ..MESELE ERDOGAN VE AK PARTIDEN BIKMIŞLIK..GELDIGINIZ GIBIDE GITMESINI BILIN BU ULKE SIZE BABANIZDAN MIRAS KALMADI..HERGUN NEFRET NERGUN KAVGA HERGUN ÖLÜM HERGUN PARA ZAM BIKTIK ARTIK..BI HUZUR VERIN ARTIK

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Haber YorumlarıBlack Mamba:

Akp Kuzey Kore olma yönünde hızla ilerliyor,

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

bu zamana kadar neden almadın diye sormuyoruz,CHP iller CHP illere neden diye yormaz,

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