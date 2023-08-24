Roketsan yetkilileri Trabzon'da bor karbür ve bazalt elyaf tesislerini inceledi

Ukrayna'dan getirilerek Trabzon'da kurulması planlanan bor karbür ve bazalt elyaf tesislerine ilişkin Roketsan yetkilileri Trabzon'da incelemelerde bulundu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından Roketsan'ın yetkililerinden oluşan heyeti Trabzon'da ağırladı. Görüşmede ülkemizin savunma sanayiinde geldiği nokta ve savunma sanayiinin ihracata katkısına ilişkin görüşler paylaşılırken, teknolojisi Ukrayna'dan getirilerek Trabzon'da kurulması planlanan bor karbür ve bazalt elyaf tesislerine ilişkin iş birliği imkanları da konuşuldu.

Gürdoğan, kurulacak tesiste savunma sanayiinin ihtiyacı olan bütün nano metal tozları ve seramik tozlarını üretebileceğini belirterek "Bazalt elyaf, cam elyaf ve karbon elyafa göre mekanik ve kimyasal özellikleri daha üstün ve birim maliyeti daha ucuz bir malzeme. Elektrik ve radyasyon geçirmiyor. Reçineyle beraber bazalt elyaf kumaşlar deprem dayanıklılığını arttırabilir. Çelikten 3,5 kat daha yüksek dayanımı olan ancak çeliğe göre 2,5 kat daha hafif bir malzeme. Kurulacak tesis ile savunma sanayiinin ihtiyacı olan bütün nano metal tozları ve seramik tozlarını üretebileceğiz. Bor karbür ise tank zırhı ve kurşun geçirmez yelekler gibi çok sayıda endüstriyel uygulama alanına sahip. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Teknokent bünyesindeki araştırmalar ile Ukrayna Bilimler Akademisiyle yaptığımız iş birliği neticesinde bor karbür tozunu üretmeyi başardık. Böylece teknolojiyi millileştirme yolunda bir adım atmış olduk. Üretilen ürünler ilgili kurumların testlerinden geçti. Paydaşlarla yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucu Ülkemizin bu yatırıma ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir olduk. İnsan kaynağı açısından da KTÜ'nün ve sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın destekleriyle, yatırımcıların da ilimizden olması nedeniyle bu teknolojiyi ve yatırımı ilimize ve ülkemize kazandırmayı umuyoruz" dedi. - TRABZON