ROKETSAN İğneada'dan Sonda Roketi Fırlattı

ROKETSAN tarafından geliştirilen sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatılarak test edildi. Türkiye uzay çalışmalarında önemli bir eşiği aştı.

Uzay çalışmalarında isminden sıklıkla söz ettiren ROKETSAN büyük bir başarıya imza attı. ROKETSAN tarafından geliştirilen sonda roketi İğneada'dan başarıyla fırlatılarak test edildi. Ayrıca fırlatılan sonda roket yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen özgün tasarımıyla dikkat çekti.

Fırlatılan sonda roketiyle Türkiye uzay çalışmalarında büyük bir eşiği aştı

Dün meteor yağmurlarını izlemek için herkes gözünü gökyüzüne çevirmişken bir Türk roketi uzay ile buluştu. Uzay çalışmaları konusunda isminden sıklıkla söz ettiren ROKETSAN çok önemli gelişmeye imza attı. Dolayısıyla Türkiye artık uzay çalışmalarında önemli bir eşiği aştı.

Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak @roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi… pic.twitter.com/HKIWMsh8lu — SSB (@SavunmaSanayii) August 12, 2023

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), X eski ismiyle Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ileri mühendislik teknolojileriyle geliştirilen sonda roketin başarıyla fırlatıldığı aktarırken tüm kritik alt sistemleri yerli milli ve özgün bir tasarıma sahip olduğuna dikkat çekti. Ayrıca roketin fırlatılma anını paylaştı.

Şüphesiz ülkemiz için önemli gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düşüncelerine yer verdi. Ayrıca yaptığı paylaşımda yerli ve milli roket teknolojilerinde önemli bir eşiği daha aştıklarına dikkat çekti.

Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten ROKETSAN'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız.