Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group ile akıllı silah teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladı. İmza töreni Dubai Airshow 2023'te gerçekleştirildi.

Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde akıllı silah teknolojileri için EDGE Group ile anlaşma imzaladı

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'la yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Fuarda şirketler arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda Roketsan ve EDGE Group arasında akıllı mühimmatların geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

İmza töreni, Roketsan İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Cenk Önen, Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Mustafa Odabaş ve EDGE Group yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında Roketsan ve EDGE Group, yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik fırsatları araştırmak için birlikte çalışacak.

"İleri teknolojiye sahip silah sistemleri ve mühimmatlarla alakalı işbirliklerine çalışmaya başlayacağız"

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce Ankara'da SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nın yapıldığını hatırlatarak, bu etkinlik kapsamında da EDGE'in savunma sanayisinde yaklaşık 25 firmayla mutabakat muhtırası imzaladığını söyledi.

Bugün imzaladıkları anlaşmanın daha detaylı işbirliğine yönelik bir anlaşma olduğunu belirten Odabaş, "İşbirliği yapabileceğimiz alanlarla alakalı konuları da belirledik. Bundan sonra EDGE ile yeni ve ileri teknolojiye sahip silah sistemleri ve mühimmatlarla alakalı işbirliklerine çalışmaya başlayacağız." dedi.

Dubai'de Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Odabaş, "BAE'ye Türk SİHA'larının satışı gerçekleşti. Bu SİHA'ların üzerinde Roketsan mühimmatları kullanılıyor. Özellikle BAE Hava Kuvvetleri'nden son kullanıcılar MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi görmek için geldiler. Son kullanıcılara mühimmatlarımız hakkında detaylı bilgiler aktardık. Dubai'de yoğun bir ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Odabaş, ÇAKIR, SUNGUR, CİRİT'in aralarında bulunduğu birçok Roketsan üretimi mühimmatın da fuarda çok ilgi gördüğünü aktararak, son kullanıcıların haricinde BAE'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Odabaş ayrıca, BAE Uzay Ajansı ile fırlatma sistemlerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.