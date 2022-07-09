Rockstar, GTA 6'nın faturasını Red Dead Redemption'a kesti!

GTA 6 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyorken, Rockstar Games Red Dead ve GTA Online için yeni bir karar aldığını duyurdu. Son açıklamaya göre, Red Dead Redemption 2'nin çevrim içi sürümü olan Red Dead Online'a daha fazla güncelleme verilmeyecek.

Red Dead Online güncelleme almayacak

Rockstar Games paylaştığı yeni bir blog yazısında, hayranlarının Grand Theft Auto serisiyle ilgili meraklarının farkında olduklarını söyledi. Bundan dolayı daha fazla geliştirme ekibini GTA 6'ya kaydırdıklarını söyleyen şirket, Red Dead Online'a büyük güncellemeler yapamayacağını açıkladı.

GTA 6 için gözünü karartan Rockstar Games, bunun bedelini ise Red Dead Redemption 2'nin çevrim içi sürümüne ödetecek gibi görünüyor. Red Dead Online'ın ne kadar kullanıcıya sahip olduğu belirsiz olsa da, hala oyuncular arasında popüler olduğunu biliyoruz. Ancak oyun için sunulan desteğin büyük kısmı kesilecek.

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Rockstar'ın aldığı yeni kararın Red Dead Online sunucularını etkilemeyeceğini hatırlatmak gerekiyor. Yani eğer hala Red Dead Redemption 2 dünyasında gezinmekte özgürsünüz. Fakat oyuna yeni paketler, sezonluk özel etkinlikler veya hata düzeltmeleri sunulmayacak.

Şirketin paylaştığı son yazı, tüm desteğin çekilmediğine vurgu yapıyor. Red Dead Online'ı daha oynanabilir bir yer haline getirmek için yapılan değişiklikler artık paylaşılmayacak olsa da, mevcut modların ve ek görevlerin devam edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Grand Theft Auto serisindeki bir sonraki oyuna doğru daha fazla geliştirme kaynağını hareket ettiriyoruz. Oyuncuların beklentilerini aşma ihtiyacını her zamankinden daha fazla anlıyoruz. Ayrıca Red Dead topluluğumuzun yaratıcı çabalarını her fırsatta vurgulamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz.

GTA 6 ile ilgili son sızıntılara baktığımızda, Rockstar ekibinin yaklaşık 8 yıldır (2014'ten beri) bu proje üzerinde çalıştığı ve şimdiye kadar ki en büyük kaynak aktarımını buraya yaptığı söyleniyor. Üstelik burada bahsedilen miktar tam 600 milyon dolar.

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