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Rockstar Games, Red Dead Redemption'ı GTA+ Abonelerine Ücretsiz Dağıtacak

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Rockstar Games'in son zamanlarda GTA 6'nın geliştirme süreciyle boğuştuğunu biliyoruz. Yeni oyun için son aşamaya girdiği belirtilen şirket, eski yapımlarına yönelik sürpriz hamlede bulundu. İkonik aksiyon-western yapımı Red Dead Redemption, GTA+ abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Red Dead Redemption ve Undead Nightmare, GTA+ ile ücretsiz oldu

Rockstar Games, RDR 1 ve ölümsüzlük temalı genişleme paketi Undead Nightmare'in artık GTA+ aboneleri için ücretsiz olarak erişilebilir hale geldiğini duyurdu. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi GTA+ üyeleri, ikonik oyunu hiçbir ücret ödemeden indirip oynayabilir.

PlayStation kullanıcıları geçtiğimiz yıl sunulan Remastered sürümüne erişebilecek. Xbox oyuncuları ise 2010'da çıkan orijinal sürümü 4K çözünürlüğe yükseltilmiş olarak deneyimleme şansına sahip olacak. Oyunun PC'de sunulmadığını hatırlatmak gerekiyor.

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Red Dead Redemption'ın tek oyunculu Hikaye Modu ve çok oyunculu modlarının tümü bu pakete dahil olacak. GTA+ üyeleri ayrıca Xbox konsollarında Undead Nightmare'e de ücretsiz olarak sahip olabilir.

Ancak oyuncular yalnızca aktif GTA+ aboneliğine sahip oldukları süre boyunca oyuna erişim hakkı elde edecek. Yani abonelik sona erdiğinde oyunun kütüphanenizden kaldırılacağını belirtmek gerekiyor.

Rockstar ayrıca Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulayacağını da açıkladı. Ancak bunun kısa süreliğine geçerli olacağının altı çizildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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