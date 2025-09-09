Rize'deki Liseli Öğrenciler Roketlerinde 1 Kilodan 4 Kiloya Çıktı

RİZE'de çeşitli okullarda eğitimlerini sürdüren lise öğrencileri, 'TEMREN Roket ve Teknoloji' takımıyla geliştirdikleri ve 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Türkiye 3'üncülüğü elde ettikleri kargo taşıyabilen roketlerini yeniden modernize etti. Liseliler, üzerinde 1 yıl çalıştıkları roketlerinin yük kapasitesini 4 kilograma, yükseklik menzilini ise 3 bin metreye yükseltmeyi başardı. İçerisine monte edilen paraşüt sayesinde hasar almadan iniş gerçekleştirebilen 'Karadeniz-1' adını verdikleri yeni roketin test atışlarını başarıyla tamamlayan liseliler, TEKNOFEST'te şampiyonluk hedefliyor.

Kentte çeşitli okullarda eğitim gören bir grup lise öğrencisi, 2023 yılında Rize Gençlik Merkezi bünyesinde TEMREN adında kurdukları Roket ve Teknoloji takımıyla ileri teknolojik ürünler tasarlamaya başladı. Liseli öğrenciler, geliştirdikleri kargo taşıyabilen roket ile geçen yıl katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Türkiye 3'üncücü oldu. Çalışmalarını bu yıl da sürdüren öğrenciler, kargo taşıyabilen roketlerini yeniden modernize etti. Liseliler, üzerinde 1 yıl çalıştıkları roketlerinin yük kapasitesini 4 kilograma, yükseklik menzilini ise 3 bin metreye yükseltmeyi başardı. İçerisine monte edilen paraşüt sayesinde hasar almadan iniş gerçekleştirebilen 'Karadeniz-1' adını verdikleri yeni roketin test atışlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeniden katılmaya hak kazandıkları TEKNOFEST'te 1'incilik elde edip, kategorilerinde şampiyonluk hedefliyor.

'ROKETİMİZ ASLINDA BİR GELECEĞİ İFADE EDİYOR'

TEMREN Roket takımı danışmanı Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Yazıcı, "Arkamızdaki bu roket aslında bir geleceği ifade ediyor. Biz geleceği inşa etme noktasında hayalleri olan bir takımız. Türkiye'miz, çocukların yarına hazırlanabilmeleri için hem savunma sanayi hem uzay teknolojileri noktasında son yıllarda çok önemli işler yaptı. Bizlerde bunu devam ettirip, sürdürebilir hale getirmek için çocuklarımızın roketle başladıkları bu hayallerini somutlaşıyoruz" dedi.

'ROKETİMİZ ŞU ANDA HAZIR'

Roketin hazır olduğunu söyleyen grup üyesi liseli Nuri Anıl Korkmaz, "Geçen sene lise kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü elde ettik. Bu sene hedefimiz daha yüksek, inşallah 1'incilik istiyoruz. Elimizden geleni yaptık. Roketimiz şu anda hazır. Ayladır emek verdiğiniz bir şeyin birkaç saniye içerisinde havaya uçtuğunu görüyorsunuz. Bir daha gelmeye bilir, gelse hasar alabilir. O yüzden inanılmaz heyecanlı inanılmaz güzel bir duygu içerisindeyiz" diye konuştu.

Takımda yer alan Hatice Özer, "Aslında oldukça stresli ve bir o kadar da heyecanlı bir süreçti. Ne kadar zor bir süreç olsa da bununla birlikte eğlenmeyi aynı zamanda öğrenmeyi o stresle baş etmeyi, keşfetmeyi başardığımız bir süreç oldu. Oldukça güzel bir süreçte roketimizi tamamladık" diye konuştu.

Takım kaptanı liseli Ali Karakan ise "Roketimiz genel olarak bir ikmal roketi olarak tasarlandı. Hem yükümüz hem de roketimizi tekrar kullanabilmek üzere yere indirmeyi hedefliyoruz. Ben gelecekte üniversite olarak İTÜ'de mühendislik okuyup kendimi geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.