Riot Games'in Project L Oyunu, Worlds 2023'te Oynanabilir Olacak

Riot Games'in yaklaşan dövüş oyunu Project L'nin hayranları için heyecan artıyor, çünkü oyun bir kez daha, bu kez Seul, Kore'deki Worlds 2023'te oynanabilir olacak. Bu duyuru, oyunun ilk kez Evo 2023'te sergilenmesinden 92 gün sonra geldi. Haber hafta sonu Project L web sitesinde sessizce yayınlanırken, hevesli oyuncular arasında önemli bir heyecan yarattı.

Riot Games'in yaklaşan dövüş oyunu Project L'nin hayranları için heyecan artıyor, çünkü oyun bir kez daha, bu kez Seul, Kore'deki Worlds 2023'te oynanabilir olacak. Bu duyuru, oyunun ilk kez Evo 2023'te sergilenmesinden 92 gün sonra geldi. Haber hafta sonu Project L web sitesinde sessizce yayınlanırken, hevesli oyuncular arasında önemli bir heyecan yarattı.

16-19 Kasım tarihleri arasında Project L, League of Legends dünya şampiyonası olan Worlds'ü izlemeye gidenler için oynanabilir olacak

Worlds, League of Legends için her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından en iyi bölgelerin üstünlük için yarıştığı küresel bir turnuvadır. Katılımcılar 16-19 Kasım tarihleri arasında Project L'yi bizzat deneme fırsatına sahip olacaklar. Bu heyecan verici gelişmenin Avrupalı hayranları kalış sürelerini uzatmaya ve kendilerini Project L dünyasına kaptırmaya ikna etmesi muhtemel.

Demonun içeriğine ilişkin ayrıntılar gizemini koruyor. Evo öncesinde şampiyon Yasuo'nun resmi olarak açıklanması olan Project L ile ilgili son güncellemenin üzerinden 101 gün geçti. Riot Games veya geliştirme ekibinden bunun yeni bir demo mu yoksa bir öncekinin aynısı mı olacağına dair resmi bir bilgi gelmedi. Bu nedenle beklentileri çok yüksek tutmamak en iyisi.

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Geçmişe baktığımızda Worlds, Riot Games'in büyük duyurularının yapıldığı bir yer olmadı. Project L, Riot Games MMO'su ve hatta popüler animasyon dizisi Arcane gibi etkinlikler ayrı ayrı duyuruldu. Worlds sürekli olarak esporun mükemmelliğini kutlamaya odaklandı ve diğer projelerin kendi manşetlerine sahip olmalarına izin verdi.

Belirsizliğe rağmen, dikkate alınması gereken ilgi çekici olasılıklar var. Aynı demonun tekrar sunulabileceği güvenli bir varsayım olsa da, sürprizler için bir şans var. Illaoi gibi şampiyonların, hiçbir şey doğrulanmamış olmasına rağmen, diğerleriyle birlikte geliştirilmekte olduğu söyleniyor. Project L ekibi, Yasuo ve Evo demosu hakkındaki bilgilerin yalnızca etkinlikten günler önce ortaya çıkmasıyla, ayrıntıları sıkı bir şekilde gizli tutma konusunda bir üne sahip.

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Worlds 2023 finali gerçekleştiği takdirde demoyu oynayanlar daha çok bilgi sağlayacaktır. Dolayısıyla anında haberdar olmak için bizi takipte kalın!