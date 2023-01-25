Rick and Morty'de büyük ayrılık! Dizi devam edecek mi?

2013 yılında ekranlarımızın karşısına çıkan Rick And Morty, yayınlandığı günden beri popülaritesini katlayarak beğenileri toplamayı başardı. Animasyonun başarısında şüphesiz baş yapımcı ve iki ana karakterin (Rick ve Morty) seslendirmeni olan Justin Roiland büyük pay sahibi oldu. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ve doğru çıkmasının ardından Roiland'dan kötü haber geldi.

Justin Roiland, Rick and Morty kadrosundan ayrıldı!

Dün gece Rick and Morty'nin yapımcısı olan Adult Swim, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Adult Swim, dizinin bugüne kadar yazarlığını, seslendirmenliğini ve baş yapımcılığını üstlenen Justin Roiland ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrıca Rick and Morty'nin devam edeceğini söyleyen yapımcı, yetenekli ve adanmış ekibinin 7.sezon için sıkı çalıştığını belirtti.

Rick and Morty hayranları bu kararın ardından şaşkına dönse de, sonrasında çıkan haberler bu kararı doğrular nitelikte. Öyle ki, Justin Roiland 2020 yılında aile içi şiddet dolayısıyla tutuklandı ve kefalet ile serbest kaldı. Duruşma yaklaşırken kamuoyunun bilgilendirilmesiyle birlikte ise bu olay ortaya çıkmış oldu. 27 Nisan tarihinde tekrar duruşmaya çıkacak olan Justin Roiland, 2020 yılından beri beraber olduğu partnerinden şiddet, dolandırıcılık, tehdit ve bedensel yaralama suçlarından yargılanıyor.

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pic.twitter.com/npS7WpywtD — Rick and Morty (@RickandMorty) January 24, 2023

Ayrıca sonradan gelen habere göre Justin Roiland, Rick and Morty'nin ardından kendi kurmuş olduğu oyun şirketi Squanch Games'ten de istifa etti. High on Life oyunuyla popülerlik kazanan oyun yapımcısı, dün gece paylaştığı tweet ile bu istifayı duyurdu ve şu açıklamaları yaptı:

"16 Ocak 2023 tarihinde Squanch Games'in eline Justin Roiland'ın istifası ulaştı. Squanch'taki tutkulu ekibimiz oyun geliştirmeye devam edecek ve biliyoruz ki hayranlarımız biz High on Life'ı geliştirip desteklerken bizi sevmeye devam edecek."

Rick and Morty ekibine kimin ekleneceği henüz bilinmiyor. Hem Rick hem de Morty'i seslendiren Justin Roiland'ın yerini doldurmak ekip için zor olsa gerek. Ayrıca 6 sezondur seslendirmen olarak Roiland'ın sesine alışan hayranlar, dizideki yeni kişinin başarılı olabileceğini düşünmüyor.

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