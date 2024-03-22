Reuters Haber Raporu'na göre, 2023'te Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6'ncı sitesi 'haberler.com' oldu

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber dijital habercilikte büyük bir önem kazandı. Yıllardır haberleri milyonlarca okuyucuyla buluşturan 'haberler.com' Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'nda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6'ncı internet sitesi oldu.

GENİŞ OKUYUCU KİTLESİNE HER GÜN BİNLERCE HABER PAYLAŞIYOR

'Haberler.com' yeni nesil haber anlayışı ile güncel gelişmeleri dijital mecrada okurlarına sunuyor. Dünya ve Türkiye'de yaşanan tüm olayların sıcak bir şekilde servis edildiği 'haberler.com'da 7 gün 24 saat boyunca akış hiç durmadan güncelleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK TIKLANAN 6'NCI SİTESİ

Okuyucuların, 'haberler.com'a gösterdiği teveccüh Reuters Enstitüsü 2023 Dijital Haber Raporu'na da yansıdı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesi sıralamasında 'haberler.com' 6'ncı sırada kendine yer buldu

ÇOK SAYIDA SİTEYİ GERİDE BIRAKTI

Haftada 3 günden fazla kullanım baz alınarak yapılan araştırmada yüzde 19 oranla 6'ncı sırada olan haberler.com'u, ulusal yayın yapan çok sayıda televizyon kanalının internet siteleri takip etti.