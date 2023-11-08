Resident Evil 4, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te Oynanabilecek

Apple, eylül ayında tanıttığı iPhone serisiyle beğenileri toplamaya devam ediyor. Şirket, tanıtımda da cihazlarının yükseltilen oyun performansına odaklanmıştı. Öyle ki lansman, Resident Evil 4 Remake'in Apple cihazlarına geleceğini belirtiyordu. Bugün tarih netleşti. Resident Evil 4, 20 Aralık'ta iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te oynanabilecek.

Apple, eylül ayında tanıttığı iPhone serisiyle beğenileri toplamaya devam ediyor. Şirket, tanıtımda da cihazlarının yükseltilen oyun performansına odaklanmıştı. Öyle ki lansman, Resident Evil 4 Remake'in Apple cihazlarına geleceğini belirtiyordu. Bugün tarih netleşti.

Resident Evil 4, 20 Aralık'ta iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te

iPhone 15 Pro modellerinin adeta bir oyun konsolu olacağı belirtilmişti. Görünen o ki ilk önemli adım atılıyor. Capcom, Resident Evil 4'ün 20 Aralık'ta iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazlarına geleceğini duyurdu. Oyun, M1 işlemci veya daha yenisine sahip iPad ve Mac'lerde de oynanabilecek.

Apple, Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi yüksek kaliteli oyunların bir oyun konsolu tadında iPhone 15 Pro modellerinde oynanacağını söylemişti. Apple, bulut oyun hizmeti gerektirmeden aynı grafik kalitesiyle doğrudan cihazdan oynanacağını iddia ediyor.

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Resident Evil 4: Seperate Ways DLC fragmanı

Separate Ways, Ada Wong'un hikayesini ve Resident Evil 4 olayları boyunca yaptığı paralel yolculuğu anlatarak ana hikayedeki cevaplanmamış soruları dolduruyor. Capcom yapımcısı Edvin Edsö, PlayStation Blog'daki bir gönderide, olayların her iki tarafını hem Ada hem de Leon'un bakış açılarından gördükçe hikayenin tamamının ortaya çıkacağını söyledi.

Ada şimdi kendisini içten içe yiyip bitiren bilinmeyen bir tehditle, karanlık bir geçmişi ve gizli amaçları olan bir suç ortağıyla ve hiç beklemediği bir adamla, Leon S. Kennedy ile yeniden bir araya gelme şansıyla başa çıkmak zorunda.

Sizce Resident Evil 4, iPhone Pro modellerinde iddia edildiği gibi performans gösterebilir mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.