Renault Taliant zamlandı: İşte son durum!

Renault Taliant kısa bir süre önce zamlandı. Peki otomobilin fiyatları an itibariyle ne durumda? İşte Renault Taliant fiyat listesi!

Otomotiv pazarındaki hareketliliğin sürdüğü bu dönemde genellikle zam odaklı haberlerle karşılaşıyoruz. Bu noktada birkaç yıl öncesine dek 100-200 bin TL bandına satın alınabilen modellerin fiyatları 2023 yılı itibariyle 600-700 bin TL seviyelerine kadar çıktı. Bu noktada Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden birisi de Renault Taliant. Ancak otomobil kısa bir süre önce zamlandı. Peki otomobilin fiyatları an itibariyle ne durumda? İşte Renault Taliant 2023 fiyat listesi!

Renault Taliant fiyat listesi ve özellikleri

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.

İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş.

Hyundai i20 2023 fiyat listesi!

Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi mevcut. Öte yandan arka park sensörü ve ön sis parı gibi donanımlar opsiyon satın alınabiliyor.

Touch paketinde ise işler biraz daha değişiyor ve otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı ve Apple CarPlay gibi özellikler standart olarak karşımıza çıkıyor.