Renault Taliant 2023 fiyat listesi!

Küresel çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru gibi nedenlerden dolayı otomobil fiyatları adeta tavan yaptı. Durum böyle olunca geçtiğimiz yıllarda 300 bin bandında fiyatlarla satılan araçlar, zamların gelmesinin ardından sıçrama yaparak 500-600 bin seviyelerine kadar çıktı. Peki ülkemizde uygun fiyatla satılan Renault Taliant bu durumdan nasıl etkilendi? İşte Renault Taliant Şubat 2023 fiyat listesi!

Renault Taliant sürücülere neler sunuyor?

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.

İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş.

Renault Taliant, Joy ve Touch olmak üzere iki farklı donanım paketiyle geliyor. Giriş seviyesi Joy paketinde manuel klima, manuel arka camlar, 3.5 inç TFT gösterge paneli, USB ve Bluetooth bağlantılı radyo sistemi mevcut. Öte yandan arka park sensörü ve ön sis parı gibi donanımlar opsiyon satın alınabiliyor.

Touch paketinde ise işler biraz daha değişiyor ve otomatik klima, elektrikli arka camlar, arka park sensörü, hız sabitleyici 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı ve Apple CarPlay gibi özellikler standart olarak karşımıza çıkıyor.