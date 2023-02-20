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Renault Megane Şubat 2023 fiyat listesi

Teknoloji Haberleri

Renault Megane Şubat 2023 fiyat listesi

Ülkemizde sevilen ve önemli satış rakamlarına imza atan Renault Megane Sedan modelinin Şubat 2023 fiyat listesi ile karşınızdayız.

Otomobil üreticileri, her ay yeni fiyat listeleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Özellikle son dönemde döviz kuru ve çip krizi gibi nedenlerden dolayı daha çok zam haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki ülkemizde önemli satış rakamlarına imza atan Renault Megane modelinin Şubat 2023 fiyat listesi ne durumda?

Renault Megane Şubat 2023 fiyat listesi

Renault Megane Şubat 2023 fiyatlarına bakacak olursak giriş seçeneği olan Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 670.000 ? olduğunu görüyoruz. Orta seviye Touch paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 42 bin TL oynadığını söylemek mümkün.

Joy 1.3 TCe 140 bg670.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg756.900 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg782.000 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg889.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg823.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg930.900 ?

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Megane özellikleri

Renault Megane, 3 farklı motor seçeneğiyle satışta. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce; 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ve şehir içi 7,4 ve şehir dışı 5,0 litre benzin tüketiyor. 140 beygir güç ve 240 Nm tork üretebilen 1.3 Tce EDC ise 7 ileri EDC şanzımana sahip benzinli motorun yakıt tüketimi şehir içi 6,4 ve şehir dışı 4,7 litre.

Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 Blue dCi EDC. Bu seçenekte 115 beygir güç ve 270 Nm tork karşımıza çıkıyor. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorda şehir içi 4,7 litre ve şehir dışı 3,8 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Megane modelinin fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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