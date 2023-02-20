Otomobil üreticileri, her ay yeni fiyat listeleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Özellikle son dönemde döviz kuru ve çip krizi gibi nedenlerden dolayı daha çok zam haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki ülkemizde önemli satış rakamlarına imza atan Renault Megane modelinin Şubat 2023 fiyat listesi ne durumda?

Renault Megane Şubat 2023 fiyat listesi

Renault Megane Şubat 2023 fiyatlarına bakacak olursak giriş seçeneği olan Joy 1.3 TCe 140 bg modelinin 670.000 ? olduğunu görüyoruz. Orta seviye Touch paketine geçtiğimizde aynı motorda fiyatların 42 bin TL oynadığını söylemek mümkün.