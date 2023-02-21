Renault Clio 2023 fiyat listesi

Ülkemizin en çok satılan modellerinden Renault Clio 2023 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...

1990'dan bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren Renault Clio, ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satılan otomobillerden biri. Son dönemde fiyatlarında ciddi bir artış yaşansa da halen B segmentinde tercih edilebilecek en iyi seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. Peki Renault Clio 2023 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…

Renault Clio özellikleri ve 2023 fiyat listesi

Renault Clio, 5 motor seçeneği ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde sadece üç motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.

Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.

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Söz konusu paketlerin standart özelliklerin üzerine sürücülere sunduğu özellikler ise şöyle;

Joy

Otomatik Yanan Farlar

Full LED Ön Farlar & Gündüz Farları

Elektrikli ve Isıtmalı Yan Aynalar

Hız Ayar ve Sınırlayıcı

Touch

Geri Görüş Kamerası

Kablosuz Şarj Özelliği

EASY LINK 7" Multimedya Sistemi

Hız Ayar ve Sınırlayıcı

Icon

Eller Serbest Park Destek Sistemi

EASY LINK 9,3" Bilgi, Eğlence ve Navigasyon Sistemi

Multi-Sense Sürüş Deneyim Teknolojisi

Hız Ayar ve Sınırlayıcı